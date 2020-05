Detuvieron al ministro de Salud de Bolivia por comprar respiradores al doble de precio

La policía de Bolivia detuvo al ministro de Salud, Marcelo Navajas por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con COVID-19.

Navajas quedó alojado en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz. Otros dos funcionarios sanitarios también están detenidos por la policía.

Los ventiladores fueron comprados por casi cinco millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por ello, dos empleados del organismo internacional también han sido convocados a declarar.

Bolivia compró los equipos a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa hispana los ofrece en euros a un precio equivalente a entre 10.312 dólares y 11.941 dólares.

A esta polémica se suma el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, quienes denunciaron el fin de semana que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos.

Un día antes de las detenciones, la presidenta boliviana Jeanine Áñez había ordenado investigar la cuestionada compra por “posible corrupción”.

Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 19, 2020

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, comunicó que la aprehensión del ministro de Salud se realizó para “evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas”. Y agregó: “A diferencia del pasado Gobierno, damos señales contundentes”.

Àñez también informó en la red social que "el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4773600 US. Llegaron a pagar 2028780 del total a los españoles. He ordenado que no se pague un centavo más. Mi compromiso es recuperar el dinero de los bolivianos. Seguiremos investigando caiga quien caiga".

"Me siento indignada y molesta", agregó en un video.

Me comprometo a llevar a fondo esta investigación contra los que hubieran cometido un acto de corrupción en la compra de respiradores, y a que cada centavo sea devuelto a los bolivianos. Voy a seguir trabajando para equipar nuestros hospitales con transparencia. pic.twitter.com/AqDpIqZ81L — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 20, 2020

El hecho provocó reacciones como la de la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que calificó de “lamentable” dicha compra y que pidió que las investigaciones convoquen al BID, que otorgó el crédito.

Tras la detención de Navaja, el ministerio de Salud estará a cargo, de forma interina, por la viceministra de Salud, Heidi Roca.

Con información de AFP