Italia ya evalúa la reapertura de bares y restaurantes

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que evalúa adelantar 15 días la reapertura de bares y restaurantes en algunas regiones, luego de las fuertes presiones que sufrió de parte de los gobiernos locales para acelerar la flexibilización de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.



"Estamos recopilando los datos del último monitoreo y con los expertos estamos definiendo reglas claras de seguridad para trabajadores y clientes", contó Conte en una entrevista publicada hoy por el diario Corriere, consultado por la posibilidad de abrir los bares y restaurantes el 18 de mayo y no el 1 de junio como previsto por el decreto de fines de abril.



"Si a nivel epidemiológico la situación permanece bajo control, podremos acordar algunos avances con las regiones. Lo importante es proceder sobre la base de un monitoreo preciso, porque pagaríamos enormes costos por las imprudencias", agregó el premier.



La posibilidad de adelantar las reaperturas, en un contexto de marcado descenso de los contagios en Italia, es un reclamo de los gobiernos de las 19 regiones del país, que le pidieron a Conte mayor autonomía para definir de manera autónoma los pasos de la flexibilización de la cuarentena que inició el 10 de marzo.



Con más de 30.000 muertos desde iniciada la pandemia, Italia inició el lunes pasado una salida gradual de la cuarentena con el permiso para hacer deporte al aire libre y para visitar parientes y parejas.



De cara al verano, con miles de puestos de trabajo del sector turístico en riesgo, Conte agregó que "se podrá ir al mar, a la montaña, gozar de nuestras ciudades".



"Este verano no nos quedaremos en los balcones y la belleza de Italia no se quedará en cuarentena. Sería bello que los italianos pasaran las vacaciones en Italia, incluso si lo haremos de forma distinta, con reglas y cautelas", agregó.



De todos modos, Conte insistió que se espera "la evolución del cuadro epidemiológico" para definir los detalles del programa para el verano.