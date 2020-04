Coronavirus: la reina Isabel II le "dará ánimo" a los británicos

La reina Isabel II de Inglaterra dará esta noche un discurso extraordinario para animar a los británicos a superar la crisis provocada por la epidemia de coronavirus, que ya provocó más de 40.000 contagios y más de 4.000 fallecidos.



El discurso de la monarca será emitido a las 20.00 -16.00 de Argentina- y será "profundamente personal", según dijeron fuentes del Palacio de Buckingham al diario 'The Guardian', en el que elogiará a la nación por su "autodisciplina" y "resolución" durante la pandemia.



"Me dirijo a vosotros en un momento cada vez más difícil, un momento de disrupción en la vida de nuestro país: una interrupción que ha causado dolor a algunos, dificultades financieras para muchos y enormes cambios en la vida cotidiana de todos nosotros", dirá, según extractos del mensaje anticipados a la prensa, informó Europa Press.



"Espero que en los años venideros todos podamos enorgullecernos de nuestra respuesta a este desafío y las generaciones venideras sepan que los atributos de la autodisciplina, la resolución, el buen humor y el sentimiento de compañerismo todavía son características de este país", agrega.



El mensaje, grabado en circunstancias absolutamente asépticas para proteger a la reina, que este mes cumplirá 94 años de edad, incluirá un agradecimiento a quienes están en la primera línea de atención médica, reconocerá el dolor que ya sienten muchas familias y agradecerá el respeto a las normas de contención impuestas por el gobierno británico.



Entre los contaminados figura el príncipe Carlos, heredero de la corona, a quien se le detectó hace dos semanas el virus pero que ya superó la enfermedad.



Mientras tanto, el asesor del Gobierno británico y profesor de biología matemática en el Imperial College, Neil Ferguson, estimó que que el país tardará entre siete y 10 días en comenzar a aplanar la curva de contagios.



"Creemos que esta epidemia en el Reino Unido se estabilizará en la próxima semana a 10 días", afirmó en un una entrevista a la BBC, aunque eludió ser más preciso dada la fluidez de la situación.



"Todavía no está claro si veremos un pico largo y plano o, como deseamos, experimentaremos un descenso mucho más rápido", explicó.