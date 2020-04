Por qué hay tanta disparidad en las cifras de coronavirus de EEUU

Nueva York es por lejos la ciudad más afectada por el coronavirus de todo el mundo. Sólo en ese lugar se produjeron más de 17 mil muertes, casi la mitad de las 50 mil que hubo hasta el domingo en todo Estados Unidos. Eso plantea la pregunta por qué se dieron números tan disímiles entre una costa y otra de Norteamérica.

El estado que le sigue es el vecino New Jersey, con 5.300. El cuarto con más fallecidos es Massachusetts, con 2.556, y el séptimo es Connecticut, con 1.764. En el medio hay estados que no son costeros, pero que están en la franja este, como Michigan (3.084), Illinois (1.804) y Pennsylvania (1.786). California recién aparece en el octavo lugar, con 1.619.

Estos números en sí no marcan cómo afectó a cada estado el virus, ya que no toman en cuenta la población de cada estado. Pero si se analizan los números de infectados por cada 100 mil habitantes, la situación no varía: están en peor situación los estados de la costa este.

Los primeros cuatro son Nueva York (83), New Jersey (60), Connecticut (49) y Massachusetts (37); Rhode Island aparece séptimo (19) y, Maryland, décimo (12). Colorado, el estado de la mitad oeste que tiene mayor mortalidad (12), ocupa el puesto 11. Y el primero que es propiamente de la costa oeste es Washington, que está 13º, con 10 muertos cada 100.000 habitantes. California está 24º, con apenas cuatro.

Una de las hipótesis que hay sobre por qué el coronavirus afectó menos a la costa oeste tiene que ver con que allí se produjeron los primeros casos, lo que habría hecho que se tomaran medidas antes. En Washington, el gobernador Jay Inslee declaró el estado de emergencia el 29 de febrero, y el 15 de marzo ordenó el cierre de bares, restaurantes y comercios no esenciales. El vecino Oregon siguió sus pasos un día después. En California, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia el 4 de marzo y avanzó con el cierre de comercios el 17.

Una nota en Infobae remarca que los estados de la costa este actuaron casi al mismo tiempo. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, declaró el estado de emergencia el 7 de marzo, y el 16, antes que Newsom, ordenó que las escuelas, los bares y los restaurantes permanezcan cerrados. New Jersey y Connecticut actuaron el mismo día, coordinando con Nueva York.

Un factor decisivo es la densidad de población. La ciudad de Nueva York es la más poblada del país, con 8,1 millones de habitantes, que además están en un territorio comparativamente pequeño.

La tecnología también influye. California es el epicentro de las empresas tecnológicas, con mayor proporción de personas en condiciones trabajar desde sus casas. Eso llevó a que rápidamente miles de compañías adoptaran esa modalidad, algo más complejo en otros rubros.

En cambio, Nueva York es el principal polo financiero del mundo. Ninguna otra ciudad está tan conectada ni recibe tanta gente de distintas partes del planeta. Es imposible calcular la cantidad de personas de negocios y turistas que habrán llegado portando el virus y sin haber sido detectadas, quizás por no tener ningún síntoma.