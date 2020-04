A partir del 4 de mayo, Italia flexibilizará la cuarentena

El primer ministro de Italia Giuseppe Conte confirmó que flexibilizará la cuarentena a partir del 4 de mayo, aunque "sin plena libertad de movimientos" para poder "conservar las garantías de la contención de los contagios" en el país que ya sufrió más de 26.000 muertes por el coronavirus.



"Habrá una revisión de las reglas que no significa abandonarlas a partir del 4 de mayo", dijo Conte en una entrevista publicada hoy en el diario Repubblica.



"Todavía no estamos en las condiciones de asegurar una plena libertad de movimientos, pero estamos estudiando una flexibilización de las actuales restricciones más rígidas", agregó el premier.



En ese marco, el funcionario encabezará este domingo una reunión junto al comité técnico-científico que lo asesora para definir los últimos detalles de las nuevas medidas, que serán anunciadas entre hoy y el martes.



"Ya he anticipado que no será un 'todos libres'. Lo haremos de forma de consentir mayores movimientos, pero conservando todas las garantías para la prevención y la contención de los contagios", aseveró.



En ese marco, Conte avanzó que las escuelas abrirán "en septiembre" y que la reapertura de bares y restaurantes no será el 4 de mayo", aunque quizás desde ese día queden habilitados para funcionar con modalidad de entrega a domicilio.



Según el diario Corriere, la flexibilización de la cuarentena incluirá la reapertura de fábricas a partir del 4 de mayo, la de negocios de venta al público el 11 y los bares y restaurantes, siempre que cumplan con las nuevas medidas de distanciamiento que anunciará el gobierno, desde el 18.