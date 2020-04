Estados Unidos ya supera las 50.000 muertes por coronavirus

Estados Unidos sobrepasó este viernes las 50.000 muertes a causa del coronavirus, cifra que dobla las escalofriantes estadísticas de Italia, el país más golpeado en Europa por la pandemia, en medio de unas polémicas declaraciones del presidente Donald Trump que sugirió el uso de desinfectantes para tratar COVID-19.



El mismo día en que el estado de Georgia se convirtió en uno de los primeros en reabrir parcialmente su actividad económica después del confinamiento para atajar la expansión de la enfermedad, el recuento de la Universidad Johns Hopkins reveló que Estados Unidos alcanzó los 880.112 contagios, lo que supone alrededor del 32 % de los casos en el mundo.



LA CONTROVERSIA DE LOS DESINFECTANTES



Aun así, la jornada estuvo marcada por la polémica originada por Trump, tras unas declaraciones suyas el jueves, donde insinuaba que inyectarse desinfectante en el cuerpo podría servir para tratar la enfermedad.



"Yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto, y si hay una forma de hacer algo como eso inyectándolo adentro (del cuerpo), casi como una limpieza", aventuró el gobernante en la rueda de prensa diaria del grupo trabajo de la Casa Blanca del coronavirus.



Rápidamente la firma británica Reckitt Benckiser, que fabrica el desinfectante Lysol, muy popular en EE.UU., y numerosos médicos y científicos se apuraron este viernes en advertir al público de que no ingiera o se inyecte este tipo de productos.



En un comunicado Reckitt Benckiser dejó en claro que, bajo ninguna circunstancia, sus productos desinfectantes "han de administrarse dentro del cuerpo humano (sea por inyección, ingestión o cualquier otra vía)".



Este comunicado, explicó la empresa, se dio en respuesta a "recientes especulaciones y actividades en los medios sociales".



Por su parte, el facultativo Craig Spencer, especializado en salud global en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, en Nueva York, dijo al diario The Washington Post que le preocupa "que muera gente por esto".



"Habrá quienes piensen que es una buena idea", lamentó.



Hasta la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aludió al tema en una rueda de prensa: "No hay dinero para la Oficina Postal; en cambio, inyecta Lysol en tus pulmones", señaló irónica.



En declaraciones a los periodistas este viernes, el propio Trump alegó que estaba hablando "sarcásticamente" cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus.



"Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a los reporteros como usted, simplemente para ver qué ocurriría", explicó Trump al ser preguntado por esa afirmación durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó un nuevo plan de rescate de casi 500.000 millones de dólares para ayudar a hospitales y empresas frente al coronavirus.



"Eso fue lo que mencioné y pensé que estaba claro", argumentó el mandatario, sin precisar de dónde había sacado la idea.



El diario británico The Guardian reveló este viernes que Mark Grenon, el líder de un grupo estadounidense que vende lejía como "cura milagrosa" frente al coronavirus, escribió esta semana una carta a Trump en la que le decía que el dióxido de cloro -un tipo de lejía de uso industrial- es "una desintoxicación maravillosa que puede matar el 99 % de los patógenos del cuerpo" y agregaba que podría servir para acabar con el COVID-19.



Según el rotativo, Grenon está considerado como el "obispo" de Genesis II, un grupo con sede en Florida que asegura que es una "iglesia", pero que en realidad es el mayor productor y distribuidor de lejía de dióxido de cloro como "cura milagrosa".



LA HIDROXICLOROQUINA BAJO LA LUPA



Mientras, la gubernamental Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) desaconsejó este viernes el uso sin supervisión médica en un hospital de la hidroxicloroquina y la cloroquina, como tratamientos para el COVID-19, debido a los riesgos que comportan sus efectos adversos.



"Mientras están en marcha ensayos clínicos para determinar la seguridad y efectividad de estos medicamentos para el COVID-19, hay efectos secundarios conocidos para estas medicinas que deberían ser considerados", detalló el regulador en su web.



Investigadores franceses habían dado a conocer unas primeras pruebas de que combinar la hidroxicloroquina con azitromicina podría ser efectivo en el tratamiento del COVID-19 y reducir la duración del virus en los pacientes.



La hidroxicloroquina, que requiere prescripción en Estados Unidos, donde se comercializa bajo la marca comercial Plaquenil y también en presentación genérica, se usa para tratar la malaria (paludismo), así como el lupus y la artritis severa, entre otras enfermedades.



GEORGIA, UNA NORMALIDAD A MEDIA MÁQUINA



Esta jornada, Georgia dio los primeros pasos hacia la reanudación de la actividad económica, con la reapertura de negocios no esenciales como salones de manicura, estudios de tatuajes, gimnasios o boleras, mientras que la próxima semana ya lo harán restaurantes o cines.



Según pudo constatar Efe, las principales vías comerciales de la capital, Atlanta, lucían este viernes más actividad respecto a las últimas semanas, aunque aún lejos de la normalidad previa a la pandemia.



Muchos pequeños negocios retomaron su actividad, pero otros siguen cerrados, entre ellos algunos locales hispanos.



Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reveló que los números de nuevos fallecidos (422) y de hospitalizaciones (1.296) por la COVID-19 en ese estado han vuelto a experimentar un leve descenso dentro de su estabilización.