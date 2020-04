Vuelta al cole: Así están regresando a clases en algunos países

Algunos países que ya estiman que atravesaron sus picos de contagios están retomando el dictado, más o menos, habitual de las clases en los colegios. Aquí, un relevamiento de las medidas que se están implementando en distintos países del mundo.

China. La reapertura está siendo gradual. En Hubei, la provincia foco original de la pandemia, aún no hay fecha para retomar las clases presenciales y Pekín las reiniciará el 27 de este mes, una de las áreas donde se reanudarán más tarde. Al principio solo volverán los estudiantes de los últimos años de secundaria, los que tienen que preparar el temido gaokao, la Selectividad china, que se ha aplazado un mes y se celebrará el 7 y 8 de julio. Los alumnos de los cursos equivalentes a tercero y cuarto de la ESO regresarán, en principio, dos semanas más tarde. En el resto del país, cada provincia ha decidido cuándo retomar las clases, con el mismo modelo: primero los estudiantes de mayor edad, hasta llegar a primaria y preescolar. No se ha contemplado conceder aprobados generales.

Reino Unido. Los colegios y universidades del Reino Unido permanecen cerrados desde que el Gobierno de Boris Johnson impuso las medidas generales de confinamiento. A pesar de que se estableció una excepción para los hijos de “trabajadores esenciales” (personal sanitario, empleados de servicio postal, algunos funcionarios y periodistas, entre otros), la regla general ha sido la ausencia de los alumnos. El Gobierno calculaba que mantendría la capacidad de los centros en un 20% y no ha llegado casi al 2%. El Gabinete de Johnson analiza en estos momentos cuándo será la fecha apropiada para reanudar el curso, o si se da ya por finalizado. Las asociaciones de profesores, que han llegado a sugerir que se habilite el verano como tiempo lectivo, reclaman planificación y prudencia cuando deba tomarse la decisión. El Ministerio de Educación ya ha publicado las normas para asignar evaluación a los alumnos que en el curso 2019/2020 debían realizar los exámenes de GCSE (Certificado General de Educación Secundaria, en sus siglas en inglés) y A Level (Nivel Avanzado). Son pruebas acumuladas en el último curso escolar, para obtener el graduado y el nivel requerido en determinados estudios universitarios. El Gobierno ha dado vía libre a los profesores para que hagan una estimación de cada alumno basada en su rendimiento habitual y en los resultados de los exámenes de prueba (cuya calificación no se tiene normalmente en cuenta) que hayan podido realizar en los últimos meses.

Francia. Las escuelas -desde la guardería hasta el instituto- abrirán “progresivamente” a partir del 11 de mayo, según anunció el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron. En los próximos 15 días, el Gobierno deberá definir, en diálogo con sindicatos de profesores y asociaciones de padres, las condiciones de la apertura. Entre otras, la desinfección previa de las aulas, la preparación pedagógica de los docentes, la organización de las clases en grupos y con menos alumnos por aula, y la incorporación prioritaria de aquellos con más necesidad de seguimiento educativo. Los exámenes del bachillerato, que ponen fin a la educación secundaria y abren la puerta a la universidad, se sustituirán este año por evaluación continua a lo largo del curso, que determinará el resultado final. Los centros de enseñanza superior, como las universidades, no abrirán hasta el verano, aunque la fecha no se ha precisado.

Italia. El Ejecutivo de Giuseppe Conte ha decidido que las clases no se retomarán hasta septiembre, lo que implica que todos los alumnos pasen de curso. La ministra de Educación, Lucia Azzolina, matizó que no es un aprobado general y los alumnos deberán recuperar las asignaturas a principios del año que viene. Se evaluará el “esfuerzo demostrado” en las clases a distancia de estos meses. La fórmula exacta la decidirán los comités educativos. El arranque de curso se dedicará, con toda probabilidad, a los alumnos más rezagados, por lo que las clases generales se podrían retrasar. La Selectividad -maturità, en Italia- también se verá alterada. No habrá evaluaciones para obtener la nota de ingreso a la universidad y podrán realizar la prueba todos los alumnos, que será un examen oral de una hora a través de alguna plataforma online.

Dinamarca. Después de un mes confinados en sus casas (desde el 12 de marzo), los niños y niñas hasta los 12 años ya han vuelto a las aulas en Dinamarca. De momento este miércoles, Dinamarca ha dado un pequeño paso abriendo la mitad de escuelas del país y el 35% de las de Copenhague, la capital. Mette Frederiksen, la primera ministra, calcula que la totalidad de escuelas podría estar operativa la semana que viene. Serán las propias escuelas las que decidirán las normas para que un profesor o alumno se deba quedar en casa o sea apto para acudir a trabajar. Pero los requisitos de higiene y seguridad primarán sobre todas las cosas, así como la voluntad de los padres de decidir si aún es pronto para llevar a sus hijos al colegio. La entrada de los alumnos en la escuela se hace de manera escalonada para evitar aglomeraciones en la puerta. Además, en la fila para entrar, las autoridades han pintado rayas en el suelo con una separación de dos metros para que los niños esperen su turno. Muchas clases han tenido que reajustar el tamaño, ya que el espacio entre los pupitres tiene ahora que ser mayor, según explica la prensa local. Además, hay carteles con dibujos infantiles en los que se estipula que los alumnos deben lavarse las manos cada dos horas y durante al menos un minuto. También se recomienda que los niños jueguen con un grupo -siempre el mismo- reducido de amigos. Los adolescentes tendrán que seguir estudiando desde sus casas y a través de Internet durante un tiempo aún por definir.

Alemania. La canciller, Angela Merkel, se ha reunido este miércoles con los Estados federados -tienen la última palabra en la apertura de los centros escolares-. Se decidió que las escuelas no volverán a abrir hasta el 4 de mayo y lo harán de forma escalonada, empezando solo por algunos cursos superiores. La idea es comenzar por los últimos cursos de secundaria y los mayores de primaria. A finales de mes deberá estar listo un plan de reapertura educativa preparado por los representantes de las regiones que incluirá el diseño de medidas de higiene y de composición de los grupos de alumnos, que serán reducidos. Cada escuela tendrá que contar con su propio plan.

