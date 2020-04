¿Querés emocionarte en plena cuarentena? Entrá y dejate ir un rato

Marcos escribió: "Coronavirus quarantine got me here once again", "la cuarentena del coronavirus me trajo aquí de nuevo". Y le respondieron jóvenes de todo el mundo. Mirá uno de los momentos más emotivos de la historia del rock en el mundo. Sucedió en Buenos Aires: un milagro a cuenta de AC DC.