En Italia dicen que el fin de la emergencia solo llegará con la vacuna

El gobierno italiano advirtió hoy que el fin de la emergencia por la pandemia de coronavirus "solo llegará con la vacuna" para la enfermedad y pidió "no equivocar los tiempos" de salida de la cuarentena, un día después de extender la decretada por el gobierno en todo el país.



"Hasta que no haya vacuna tendremos un solo antídoto: nuestros comportamientos. Hasta entonces no venceremos esta guerra que aflige a todas las naciones del mundo", planteó este sábado el comisionado especial del gobierno contra la pandemia, Domenico Arcuri.



"El fin de la emergencia solo llegará con la vacuna", insistió Arcuri, horas después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, anunciara la prórroga hasta el 3 de mayo de la cuarentena, que expiraba la semana próxima.



Conte dijo que el aislamiento social estaba "dando frutos" y debía ser extendido, y que se mantendrá la suspensión vigente de industrias "no esenciales".



Al defender la extensión de las medidas restrictivas, Arucuri renovó su "súplica para que todos los italianos se queden en sus casas"; en un contexto en el uqe más de 18.000 personas murieron en el país por la Covid-19, la enfermedad que causa el virus.



"No podemos ni debemos equivocar los tiempos de salida de la denominada fase 1", agregó Arcuri, en referencia a la etapa más dura de las medidas, antes de entrar en lo que el gobierno italiano llamó "fase 2 o de convivencia" con la enfermedad.



Italia registra más de 147.000 casos de coronavirus.