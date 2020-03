Genial: 'The Last of Us' va de videojuego a serie de TV de HBO

La cadena estadounidense HBO emitirá la primera serie de televisión que PlayStation lanzará, un proyecto basado en el videojuego de acción y terror 'The Last of Us' creado por la empresa Naughty Dog.

El director creativo y guionista de ese juego, Neil Druckmann, participará en el proyecto como productor ejecutivo y coguionista y trabajará con Craig Mazin, el creador de la miniserie 'Chernobyl'.

I can’t believe we get to team up with one of my favorite writers to bring Ellie and Joel’s journey to HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

Druckmann compartío en Twitter su alegría e incredulidad por trabajar con uno de sus escritores "favoritos" para llevar el viaje de Ellie y Joel a HBO", en referencia a los protagonistas de su historia.

Por su parte, Mazin confesó que soñaba "desde hace años" con adaptar esa "impresionante obra de arte" y definió a su futuro colega como "el mejor narrador" que trabaja en el sector de los videojuegos, según declaró a The Hollywood Reporter.

'The Last of Us' será una producción conjunta entre Sony Pictures Television y PlayStation Productions, la división de que la firma creó especialmente para elaborar productos cinematográficos y televisivos basados en sus videojuegos.

Por su parte, el copresidente de Sony Pictures Television Studios, Chris Parnell, adelantó que esta adaptación será "la primera de muchas series" que su empresa pretende desarrollar con PlayStation Productions.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de la trama, pero sí se sabe que la serie contará la travesía de Joel y Ellie, una adolescente que puede ser la clave para encontrar la cura contra una pandemia que provoca la mutación de los seres humanos en caníbales, y existe la posibilidad de que muestre contenido basado en 'The Last of Us Part II', la secuela del juego que Sony lanzará el 29 de mayo.

