México: 848 casos y 16 muertos por el coronavirus

El Gobierno mexicano reportó un total de 848 casos de COVID-19 en su país, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, y un aumento del 18,2 %; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hará la prueba del coronavirus pese a haber convivido hace 10 días con el gobernador del estado central de Hidalgo, Omar Fayad, quien reconoció hoy haberlo contraído, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, .



"No aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir el periodo de incubación, sea contagioso es muy baja", aseveró.



ÚLTIMA OPORTUNIDAD



Al informar de que hay 2.623 casos sospechosos, la Secretaría (ministerio) federal de Salud también advirtió de que uno de cada 10 contagios, el 10 %, han sido comunitarios por carecer de antecedentes de información, además de que el 12 % han requerido hospitalización.



Con este panorama, México tiene su "última oportunidad" para controlar el virus y evitar una situación catastrófica como la que afrontan países europeos y Estados Unidos porque se ha alcanzado un punto en que la transición deja de ser lenta para ser "extremadamente rápida", indicó López-Gatell.



"Hoy lo hemos rebasado. Estamos ya en un periodo de aumento acelerado exponencial en el número diario de casos. Día con día vemos cómo, desde la segunda semana de marzo, existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios", explicó el alto funcionario.



Por ello, el Gobierno mexicano exhortará a los sectores privado y social a adoptar medidas para que los trabajadores de actividades no esenciales permanezcan en casa durante un mes.



Aun así, aclaró que la Jornada Nacional de Sana Distancia sigue vigente hasta el 19 de abril, por lo que corresponderá al Consejo de Salubridad General la decisión de alargar este plan gubernamental que implica la suspensión de clases y el refuerzo de medidas de prevención.



Al admitir que la sana distancia no se ha aplicado con el rigor necesario, López-Gatell expuso que el Gobierno federal anunciará acciones precisas dentro de los próximos días, pero descartó por ahora medidas drásticas adoptadas por otros países, como cierre de fronteras y toques de queda forzosos.



REPATRIAN A MEXICANOS



El Gobierno mexicano ya ha ayudado a repatriar a más de 8.000 ciudadanos de su país que estaban varados en otros, señaló Marcelo Ebrard, secretario (ministro) de Relaciones Exteriores.



Un ejemplo es el de un avión de la Fuerza Aérea que recogerá a una mujer enferma de COVID-19 varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció apenas el martes por esta enfermedad.



"El criterio es, primero, ya se cerraron las posibilidades de las líneas aéreas, ya no podemos llegar vía chárters; entonces ya lo único que nos queda es llegar por vía Fuerza Aérea Mexicana o Secretaría de Marina", expuso el canciller al argumentar que los vuelos se han reducido en un 70 % y que hay países que han cerrado sus fronteras.