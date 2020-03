Por qué Japón no hizo los test de coronavirus suficientes

Santiago Brignole Araujo es argentino, periodista y reside en Yokohama, al sur de Tokio. Entrevistado por MDZ Radio explicó por qué en Japón -que recibió el coronavirus dos semanas antes que Italia -que registra la mayor cantidad de casos y fallecidos- el Covid-19 no se extendió como sí ha ocurrido en los países vecinos de China, al punto que en Japón las personas pueden salir a la calle y los restaurantes y clubes permanecen abiertos.

"Por los Juegos Olímpicos -ahora suspendidos-, en Japón no se hicieron los suficientes test de coronavirus . En un momento las cifras de contagiados y fallecidos se estancaron y eran producto de que se había decidido no realizar demasiados test, dicen ellos, priorizando buscar alguna vacuna, alguna cura o tratamiento respecto del virus", contó el periodista.

"Sin embargo en estos días, luego de que se confirmó la cancelación de los Juegos Olímpicos, comenzaron a dispararse los casos en Tokio: ayer hubo casi 50; antes de ayer, 47. Estos casos que se han disparado han obligado a la alcaldesa de Tokio a sugerir a la población que no salgan durante este fin de semana. La constitución japonesa, luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no tiene permitido o es muy difícil que un gobernante tenga el poder total o el poder suficiente para que le diga a la población que no salga, para esto hace falta que sea aprobado por toda la Cámara de representantes", agregó.

Respecto a la afluencia de gente proveniente de China, el gobierno japonés tomó la medida de cancelar más de 4000 tours provenientes de ese país y así cortar la relación. Asimismo se prohíbe el ingreso de extranjeros que provengan de países de Europa o Estados Unidos.

"Dentro de la cultura japonesa está muy internalizada la higiene personal. Prácticamente no hay contacto, pero mucha gente circula en transporte público y eso no ayuda a mantener la distancia", explicó Brignole Araujo. "Hay mucha gente que respeta las normas pero hay conductas que trascienden lo cultural y son capaces de desoír las recomendaciones oficiales", concluyó.

