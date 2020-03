Coronavirus y desempleo: la tristemente innovadora tapa del New York Times

Sin lugar a dudas, la pandemia de Covid-19 y su cuarentena obligatoria en gran parte del mundo, además de causar enfermedad y muerte, está derivando en graves problemas económicos y de empleo, como hoy lo refleja una particular tapa del prestigioso diario 'The New York Times'.

Es que uno de los principales periódicos de Estados Unidos, país donde el coronavirus parece haberse instalado con fuerza y ya causó más de 1.300 muertes, ubicó en su portada principal un gráfico del desempleo en los últimos 20 años y de la pérdida de trabajo en los últimos días.

La apuesta desafió las convenciones narrativas y estéticas para una tapa de diario, pero esta "deformidad" causó el efecto deseado ya que la barra que recorre de punta a punta la portada mostrando el desempleo en la última semana llamó la atención para, lamentablemente, reflejar un dato desolador.

Así ilustra la tapa del @nytimes el aumento de los pedidos de seguro de desempleo la semana pasada en relación a los últimos 20 años. "Gran parte de la economía simplemente colapsó", dice https://t.co/tCsfCJxWO7 #coronavirus #economiamundial pic.twitter.com/OVhbnxoIXG — Marcelo J. García (@MJotaGarcia) March 27, 2020

"Gran parte de la economía simplemente colapsó", dice el periódico graficando el aumento desmedido de los seguros de desempleo que las personas solicitaron al gobierno desde que la pandemia de Covid-19 obligó a las personas a permanecer en sus domicilios.