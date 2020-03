Alerta en Rusia: los casos de coronavirus suben a 306

En las últimas veinticuatro horas en Rusia se han detectado 53 nuevos casos de COVID-19, con lo que los enfermos asciende a 306, informaron este sábado las autoridades, que toman nuevas medidas dirigidas a contener la pandemia. "Durante la última jornada en Rusia se detectaron 53 casos del nuevo coronavirus en dieciocho regiones", señaló en un comunicado el estado operativo constituido por el Gobierno ruso para afrontar la situación.

Según el informe del que se hace eco la agencia Interfax, hoy fueron dadas de alta cuatro personas, con lo que ya aumentan a dieciséis los que han superado esta enfermedad. El organismo ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, exigió hoy el cierre inmediato "hasta nuevo aviso" de todos los club de fitness, piscinas, parques acuáticos y otras instalaciones deportivas que puedan ser visitadas de modo masivo, como parte de las medidas para prevenir la enfermedad.

Las autoridades de San Petersburgo, donde hoy se diagnosticaron dieciséis nuevos casos, advirtieron de que la ciudad dispone de los medios técnicos necesarios para detectar a los que violen las normas de cuarentena obligatoria para quienes hayan viajado al exterior o hayan mantenido contacto con enfermos.

"Disponemos de más de 40.000 camas y se ha dado la orden de que la policía vigile a quienes están en régimen de autoaislamiento para que no salgan a la calle y no transmitan la infección. Actualmente podemos detectarlos con las cámaras. También a los que tienen vehículos", declaró el gobernador de la ciudad, Alexandr Beglov. El gobernador alertó de que la violación de la cuarentena puede ser penada por ley e hizo un llamamiento a los turistas de toda Rusia a no viajar temporalmente a San Petersburgo, donde "estarán cerrados los teatros y los cines" y "no hay nada que hacer".

Mientras, continúan regresando al país los rusos que se encontraban en el exterior, según la Agencia Federal de Rusia para el Transporte Aéreo (Rosaviatsia), citada por Interfax. La entidad coordinó la víspera con varias líneas aéreas rusas las medidas para repatriar a los ciudadanos que permanecen en una treintena de países tras los cierres de fronteras ordenados tanto por Rusia como por otras naciones.

Entre el sábado y el lunes se prevén seis vuelos desde Hungría, uno desde Egipto, dos desde Moldavia, dos desde Portugal, dos de Chipre y otro de España. También se planifican vuelos desde Marruecos, Filipinas y varios países de América Latina. La víspera, las compañías aéreas rusas trasladaron desde Bulgaria, Hungría, Indonesia, España, Chipre, Portugal, Serbia, Francia y Montenegro a un total de 3.889 pasajeros que tendrán que permanecer en cuarentena catorce días.