Una familia destrozada por el coronavirus conmueve a EEUU

La muerte de cuatro miembros de una misma familia de Nueva Jersey conmueve por estas horas a los Estados Unidos. Los Fusco ya perdieron a cuatro de sus integrantes, y todavía hay tres internados por el virus que tiene al mundo en alerta.

Su situación, reportada por primera vez por NJ.com, comenzó con la muerte de Rita Fusco-Jackson, de 55 años, el viernes. Fue la segunda persona en Nueva Jersey que se confirmó que murió por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. La muerte de Fusco-Jackson fue el comienzo de una pesadilla, ya que su hermano, Carmine Fusco, de Pennsylvania, también dio positivo por el virus y murió el miércoles. Horas después, su madre, Grace Fusco, murió a la edad de 73 años.

Otro de los hermanos, Vincent murió el jueves en el Centro Médico CentraState, contó a los medios una pariente, Roseann Paradiso Fodera.

Pero no todo terminó ahí, ya que otros tres hijos de Grace Fusco permanecen en el hospital. Unos 20 familiares más están en cuarentena en sus hogares, según informó The New York Times. "Si no usan un respirador, están en cuarentena", contó la mujer al Times. “Es muy lamentable. Ni siquiera pueden hacer el duelo como tú lo harías ", agregó.

Una de las sobrinas de Fusco-Jackson, Gabby Cartagena, mostró su sorpresa y pena en una publicación de Facebook del miércoles. "Mi madre es una de 11 hijos, ¡el jueves pasado me fui a dormir con 10 tías y tíos! El viernes me desperté y descubrí que solo tenía 9. Hace solo unos minutos descubrí que solo tenía 8", escribió. "Por favor, mantenga a sus seres queridos cerca y valore cada segundo y minuto que tengan juntos", pidió.

En un mensaje de ese mismo miércoles, dijo que también se enteró de que su abuela Grace había muerto. "¡Ahora mi nana también! Estoy tan feliz que te di ese beso el domingo y te metí en la cama, te extrañaré para siempre", decía la publicación.

Sobre el posible momento en el que todos se contagiaron, Paradiso Fodera le dijo al Times que la familia tuvo una gran cena en las últimas semanas. El medio informó que un hombre de Nueva Jersey que luego dio positivo por el virus y murió estaba en la cena.