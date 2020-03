Wikileaks: Chelsea Manning, internada tras intentar suicidarse en prisión

La oficina del sherif de Alexandria (Virginia), donde se encuentra la cárcel en la que está internada Manning, de 32 años, ha confirmado que el miércoles a mediodía ocurrió "un incidente". "Nuestra plantilla respondió de forma adecuada y Manning está a salvo", ha explicado, según 'The New York Times'.



Manning ya estuvo siete años internada en una prisión militar --con once meses en aislamiento--, después de ser condenada en 2013 por entregar más de 300.000 archivos a Wikileaks. En 2017, el entonces presidente, Barack Obama, conmutó la mayor parte de la pena.



Manning permaneció dos meses entre rejas en 2019, en esa ocasión por negarse a testificar, pero quedó en libertad tras la cancelación del gran jurado establecido entonces. Volvió a la cárcel tras una nueva citación fallida ante un segundo gran jurado y este viernes está previsto que comparezca ante un juez.



"Sigue firme en su negativa a participar en un proceso secreto que ve susceptible de abusos", ha subrayado su equipo de defensa, que ha insistido en que Manning "no traicionará sus principios". Con el de este miércoles, ya son tres las veces que ha intentado suicidarse, después de las dos tentativas previas en 2016.



"Sus acciones evidencian la fortaleza de sus convicciones, así como el profundo daño que sigue sufriendo como resultado de su confinamiento 'civil'", han criticado los abogados, que han confirmado que la vista del viernes sigue en principio en pie.



Las investigaciones del gran jurado forman parte de las pesquisas abiertas contra Wikileaks y su fundador, Julian Assange, sobre quien pesa una orden de extradición. El Departamento de Justicia norteamericana anunció en 2019 los cargos contra Assange, que está a la espera de la decisión que puedan adoptar sobre su traslado las autoridades de Reino Unido.

