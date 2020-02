Detuvieron a un ex primer ministro peruano por el caso Odebrecht

El ex primer ministro, ex gobernador y ex legislador peruano Yehude Simón fue arrestado hoy, acusado de colusión agravada y lavado de activos en una causa relacionada con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Simón fue detenido por orden de la jueza María Álvarez y a pedido del fiscal antilavado José Domingo Pérez, después de que este encabezara un allanamiento al domicilio del político, en el barrio limeño Surco, informó la agencia noticiosa estatal Andina. En principio, Simón estará arrestado 10 días.

El dirigente favoreció a Odebrecht al concederle una obra de irrigación cuando era gobernador del departamento norteño Lambayeque, que la empresa compensó con un aporte irregular de 300.000 dólares para la campaña en que buscó la reelección en 2006, según declaró ante la justicia el ex director de la compañía en Perú, Jorge Barata.

Simón, de 72 años, fue diputado en el antiguo Congreso bicameral (1985-90), gobernador de Lambayeque (2003-09), primer ministro durante el segundo gobierno del presidente Alan García (2008-09) y congresista en el parlamento unicameral (2011-16).

A fines de 2016, Odebrecht admitió ante el gobierno de Estados Unidos que había pagado sobornos por cerca de 788 millones de dólares en una docena de países, a cambio de recibir concesiones para ejecutar obras públicas.

Por el caso están siendo investigados los ex presidentes Alejandro Toledo (preso en Estados Unidos y en trámite de extradición, se sospecha que cobró 31 millones de dólares), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la líder opositora Keiko Fujimori y decenas de políticos, empresarios y ejecutivos de empresa.