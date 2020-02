Coronavirus en Italia: el relato de una argentina que vive en Torino

En los municipios en cuarentena por coronavirus en Italia "la gente empezó a acopiar alimentos", relató a Télam Raquel Guarnieri, una argentina que desde 1991 vive en Torino -ciudad no afectada por la medida, pero en la que las autoridades suspendieron las clases esta semana- y ya planifica compras por internet y suspender viajes de trabajo a Milán.



"No se habla de otra cosa (que del coronavirus). Lo único abierto en esos pueblos (los once municipios del norte en cuarentena) son las farmacias y la gente empezó a acopiar alimentos. Yo, por ejemplo, acá en Torino, si bien todavía no se decidió la cuarentena, hoy pensaba ir al supermercado, pero dije 'para qué voy a ir si puedo comprar por internet'".



Guarnieri, gerente general en Italia de una escuela de coaching, canceló este fin de semana un curso previsto en Milán, a 140 kilómetros de Torino, la capital de Lombardía, "y voy a suspender también las sesiones de otro curso en Roma por conciencia, no porque esté prohibido, y las voy a hacer por internet".



Los once municipios a los que el gobierno italiano decidió impedir la movilidad de su población son Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo y Sanfiorano, en la región de Lombardía, donde viven cerca de 50.000 personas, y Vo' Euganeo, en Véneto (cuya capital es Venecia, donde se canceló el carnaval), con 4.000 habitantes.



A la vez, se decidió el cierre de las escuelas durante esta semana en Lombardía, Véneto y Piamonte por el coronavirus, que suma 132 contagiados en Italia y tres muertes.



La argentina contó que los pueblos en cuarentena "están en los alrededores de Milán, serían como el primer cordón, pero también en Milán el intendente (Giuseppe) Sala sacó un decreto donde se prohíbe todo: las escuelas, universidades y todos los lugares donde hay aglomeraciones, como fiestas y carnaval".



En Torino, la capital de la región de Piamonte, "esta semana no hay clases ya que le sumaron a los tres días de vacaciones por carnaval otros dos feriados" y además "suspendieron todos los exámenes en las universidades", señaló.



Entre las modificaciones a la vida cotidiana consecuencia del coronavirus, Raquel Guarnieri contó la posible suspensión de la fiesta de cumpleaños de su hija Sofía, que este viernes 28 pensaba celebrar sus 18 años.



"Todavía no hay decreto de cuarentena en Torino, pero si lo llegan a sacar, vamos a tener que pasar la fiesta para otro día", finalizó.