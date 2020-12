Insólito: ahora el Gobierno suspendió el vuelo a Moscú y no buscará vacunas

Parece un mal chiste pero no lo es. Luego de todos los anuncios (fallidos muchos de ellos) acerca de las distintas vacunas que compraría Argentina para luchar contra la pandemia de coronavirus, parecía que finalmente el proceso iba a comenzar con el primer viaje a Rusia para traer 600 mil dosis de la Sputnik V. Si bien es bastante menos de las 10 millones que en algún momento el presidente, Alberto Fernández, aseguró que habría en diciembre, era un primer paso.

Sin embargo, las actuales declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien aseguró que aún no se colocó la vacuna porque no está probada su efectividad en mayores de 60 años, generaron sorpresa y decepción en el Gobierno nacional, que tomó la decisión de postergar el viaje previsto para la semana que viene.

Según consigna el diario Infobae, fuentes del gobierno aseguraron que no enviarán el avión de Aerolíneas Argentinas tal como estaba estipulado, ya que la noticia pegó duro en el comité que maneja y coordina el manejo de la pandemia.

"No vamos a hacer ningún esfuerzo por traer las 600 mil vacunas, y estamos analizando la cláusula de revisión frente a la posibilidad de que no se apruebe el uso de la vacuna para mayores de 60 años”, aseguraron.

La noticia es mala a gran escala, ya que Argentina tenía garantizada la cobertura de los meses de enero y febrero con la Sputnik V, pero en el caso de que decidan no traerlas, todo se prolongará aún más.

La esperanza que tiene el Gobierno es que las autoridades sanitarias de Rusia permitan aplicar la vacuna a los mayores de 60, lo que podría suceder entre el 22 y 30 de diciembre si culminan un nuevo estudio para ese rango etario.

Lo que es seguro es que el viaje programado para el 22 de diciembre (regresaría el 23 de diciembre con 600 mil dosis de la vacuna rusa) no se concretará.

Qué dijo Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin (68), aclaró que no se pondrá la vacuna Sputnik V contra el coronavirus porque "aún no ha sido aprobada para mayores de 60 años".

En su habitual rueda de prensa, el mandatario ruso afirmó que se vacunará "apenas sea posible". "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", aseguró.