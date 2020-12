Echan a una enfermera que pedía en TikTok no respetar medidas contra el covid

Una enfermera de Oregon, Estados Unidos, fue despedida de su trabajo después de que un video que subió a TIkTok se hiciera viral. La razón de la medida que se tomó con ella es porque en la publicación en la red social animaba a los ciudadanos a actuar como ella y saltarse todas las medidas de prevención del covid-19.

Las imágenes ya no están disponibles porque Ashley Grames, tal el nombre de la "profesional" de la salud, las eliminó de su cuenta. En ellas, y con su uniforme médico y un estetoscopio alrededor del cuello, fingiendo gritar una leyenda complementaria afirmaba que "cuando mis compañeros de trabajo se enteren de que todavía viajo sin usar mascarilla y dejo que mis hijos vayan a jugar libremente donde quieran".

Por su viralización, el video no tardó en llegar hasta las autoridades del hospital Salem Health, quienes tras analizar su caso confirmaron que "Grames ya no trabaja en la institución". Pero no quedó todo ahí. También expresaron su contrariedad porque la trabajadora de la salud se haya mostrado indiferente frente a la seriedad que supone una pandemia y, sobre todo, restarle importancia a las medidas preventivas ante el virus.

“La pandemia del Covid-19 es seria, y requiere una respuesta seria”, plantearon desde el hospital a través de su cuenta de Facebook, a la par que agradecieron a los usuarios que compartieron el video para mostrar que este tipo de actitudes no se deben permitir.