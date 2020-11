Venezuela hoy: ¿le convenía Biden o Trump?

Las elecciones de Estados Unidos mantuvieron en vilo al mundo durante varios días, principalmente a la región latinoamericana. En los últimos años, el gobierno de Donald Trump tuvo fuertes críticas por las medidas políticas de Nicolás Maduro, pero los especialistas no creen que el resultado de los comicios cambie algo.

Estiman que la consagración de Joe Biden como 46° Presidente de los Estados Unidos no cambiará la relación bilateral con Venezuela. Cabe recordar que en un acto de prensa durante la campaña en Miami, Florida, Biden reconoció a Maduro como un "dictador".

“Posiblemente, Trump sea un poco más osado amenazando que Biden, quien utilizará un lenguaje más moderado, más ponderado, pero en última instancia, ya lo sentenció hace un mes cuando señaló al gobierno venezolano, al de Nicaragua, al de Cuba como dictadura, lo que hace comprender que la postura es idéntica, que es un problema de forma”, explicó el especialista en política internacional Eloy Torres a Voz de América.

En este sentido, Torres aseguró que si bien el presidente electo podría tener algún tipo de acercamiento con Venezuela, no será para apoyar a Maduro ni a ninguna política de su gobierno. Pero sí podría cambiar el tono o dar alguna señal de diálogo.

“Tienen que evaluar cuál es la estrategia que van a seguir tanto Biden, que la veo más flexible, más dialogante y que puede ser que tenga una mejor coordinación con Europa, Canadá, Grupo de Lima", aseguró el internacionalista Félix Gerardo Arellano.

Pese a que el gobierno de Biden puede ser políticamente más correcto con Venezuela, los especialistas coinciden en que no habrá grandes cambios. Sin embargo, la oposición del país chavista tiene esperanzas.

Felicitamos @JoeBiden, @KamalaHarris y al pueblo estadounidense.



Juntos trabajaremos por asegurar el restablecimiento de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo de #Venezuela. pic.twitter.com/EpXmcxTcVT — Juan Guaidó (@jguaido) November 7, 2020

El gobierno de Donald Trump ya había reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y aseguran que Joe Biden podría seguir esa misma línea.

Juan Guaidó habló sobre las elecciones de Estados Unidos

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habló durante el proceso electoral de Estados Unidos y reiteró que cuentan con el apoyo de Venezuela.

“A un día de las elecciones en los EE.UU, les deseamos todo lo mejor en esta jornada democrática. Venezuela cuenta con el respaldo de los EE.UU., su Gobierno, Congreso, Senado e instituciones trabajando de manera conjunta y bipartidista para lograr nuestra libertad”, expresó en Twitter.

En contraposición, Nicolás Maduro afirmó que no le interesaba el resultado de los comicios y dijo en un acto: "No sé qué va a pasar en Estados Unidos, si va a ganar uno o el otro, si van a reconocer los resultados o no, lo que sí sé es que nosotros vamos a ganar las elecciones con el voto del pueblo y lo que nos importa es Venezuela, su democracia, su libertad, su paz (…) no nos importa quién gane allá".