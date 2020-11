Estados Unidos superó los 10 millones de casos de coronavirus

Estados Unidos superó hoy los 10 millones de casos de coronavirus, un quinto de los contagios globales, mientras Hungría y Portugal se sumaron a otros países de Europa y anunciaron toques de queda para frenar las curvas ascendentes de enfermos, que ya desbordan los hospitales del continente.



En total, el mundo registró más de 50,7 millones de contagios, luego de sumar en las últimas 24 horas más de 560.000 nuevos casos, mientras que los decesos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 1,26 millones, tras 5.740 en el día de hoy, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.



Frente a esta enfermedad que sigue propagándose pese a las distintas estrategias ensayadas por los países, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó hoy a la comunidad internacional a "no cerrar los ojos", aunque el mundo esté "cansado" del virus, y pidió a la comunidad internacional que recobre "urgentemente el sentido del bien común", citó la agencia de noticias AFP.



En pleno tercer pico de la primera ola de contagios, Estados Unidos, que continúa encabezando por lejos el ranking de los países más afectados por la pandemia con más de 10 millones de casos, superó también las 237.800 muertes, y el principal epidemiólogo del Gobierno federal, Anthony Fauci, advirtió que "la situación no es buena".



En este contexto, dio respiro la noticia de que la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech resultó efectiva en un 90% de los pacientes en los que fue probada y que la farmacéutica planea solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) una autorización de emergencia, comunicó el periódico New York Times.



La información fue celebrada hoy por el presidente electo, Joe Biden, y el saliente Donald Trump, y por los principales mercados internacionales.



En Europa, mientras tanto, la segunda ola de contagios de coronavirus sigue obligando a los países a endurecer las restricciones.



Hoy le tocó a Hungría.



El primer ministro Viktor Orban anunció un toque de queda para contener este segundo rebrote del virus, que dejó en el país los peores datos diarios de toda la pandemia, con niveles por encima de los 5.000 positivos.



En un video difundido por Facebook, el primer ministro explicó que con las nuevas medidas, durante al menos 30 días nadie podrá salir de su casa entre las 20 y las 5 de la madrugada. mientras que todos los comercios deberán cerrar a las 19.



La situación es similar en Portugal, donde hoy comenzó un estado de emergencia sanitaria y un toque queda en un intento por contener el incremento de casos de coronavirus y de ingresos hospitalarios, informó el Gobierno.



Además, los ciudadanos de los 121 municipios de "alto riesgo" deben atenerse a un "deber cívico de confinamiento a domicilio".



Asimismo, en Italia, las regiones de Véneto, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana y Umbria, fueron catalogadas como "zona naranja", como pasó con Sicilia y Apulia, y se prohibieron desplazamientos internos y se restringió la actividad comercial, comunicó hoy el gobernador de Abruzzo Marco Marsilio en declaraciones a la cadena pública RAI.



En la vecina Francia, en tanto, se reportaron hoy más de 20.000 contagios y 551 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que llevó al país a ser uno de los cuatro con mayor cantidad de casos confirmados, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y desplazando a Rusia, pese a que hoy también registró un nuevo pico de casos con 21.798 y 256 muertes.



A dos semanas de decretado el estado de alarma, que incluyó un toque de queda nocturno que causó polémica y cruces políticos, España sigue presentando alarmantes índices de contagios -52.386 el fin de semana- y muertes por coronavirus -512 en ese mismo período-, notificó hoy por el Ministerio de Salud.



En Irán, el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia por la covid-19, la situación tampoco mejora.



El país persa registró por primera vez más de 10.000 casos de coronavirus en un día, informó hoy el Ministerio de Salud, y sumó 458 decesos, lo que eleva el total acumulado a 38.749, informó la agencia de noticias Europa Press.



Paralelamente, el ministro de Salud de Líbano, Hamad Hasan, defendió la necesidad de imponer un nuevo confinamiento y manifestó que las medidas parciales impuestas hasta ahora no han dado los resultados especiales.



"Un confinamiento total es una oportunidad para aumentar las capacidades del sector sanitario", manifestó, citado por el portal libanés de noticias Naharnet.



En África, por su parte, el Gobierno de Argelia anunció hoy la ampliación del toque de queda nocturno a otras nueve provincias del país -ahora afecta a 29 en total, más de la mitad del país-, prohibió reuniones públicas y aplazó el inicio del curso universitario a causa del repunte de los casos de coronavirus.



En la región de Latinoamérica, finalmente, la curva ascendente parece haberse ralentizado. Sin embargo, varios países mantienen firmes sus restricciones.



Por ejemplo, Venezuela inició hoy y hasta el próximo domingo 15 una nueva semana de cuarentena "radical" bajo el esquema 7 más 7, una modalidad de siete días de apertura y siete de cierre que ha sido cuestionado por especialistas y que el presidente Nicolás Maduro volvió hoy a calificar como "victorioso".