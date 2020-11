Trump: "Apenas terminen las elecciones presentaré el reclamo legal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que esté planeando alzarse vencedor de las elecciones de mañana antes de que los resultados confirmen su victoria, tal como se publicó en varios medios de su país.

El gobernante se refería a la información publicada hoy por el diario digital Axios, según el cual Trump le había dicho a "personas de su confianza" que se subiría a un podio a declararse vencedor el martes por la noche "si parece que está encabezando" los recuentos.



El medio, que cita tres fuentes anónimas "familiarizadas con sus comentarios privados", aseguró que la intención de Trump de declararse ganador se produciría "incluso si el resultado del colegio electoral aún depende de una gran cantidad de votos no escrutados en estados clave como Pensilvania".



Para que esto suceda, debería tener ventajas claras "en Ohio, Florida, Carolina del Norte, Texas, Iowa, Arizona y Georgia", varios de los estados clave de los que se cree que dependerá la elección.



Consultado por esa misma información, su rival demócrata en las elecciones, el exvicepresidente Joe Biden, aseguró a los periodistas que su "respuesta es que el presidente (Trump) no va a robar estas elecciones".



Pese a negar lo publicado, Trump confirmó que intentará que el recuento de los votos por correo se detengan tan pronto como cierren las urnas el martes.



"No creo que sea justo que tengamos que esperar mucho tiempo después de las elecciones para saber el ganador", dijo el mandatario, que puso en duda la honestidad del sistema en los estados gobernados por demócratas, algo sin precedentes en EE.UU.

"Creo que es terrible que se puedan recolectar papeletas después de una elección", dijo Trump en referencia a la posibilidad de que los votos por correo cuenten aunque hayan sido recibidos después del cierre de las urnas siempre que hayan sido emitidos a tiempo.

"Tan pronto como terminen las elecciones, iremos con nuestros abogados", amenazó el actual presidente.

En concreto citó el caso de Pensilvania, uno de los estados más reñidos, y a su gobernador, el demócrata Tom Wolf, cuya honestidad puso en entredicho sin pruebas.



"No queremos tener a Pensilvania, donde hay como gobernador un tipo muy partidista... No queremos estar en una posición en la que se le permita ver llegar todos los días boletas (y pensar) 'a ver si solo podemos encontrar 10.000 votos más'", indicó.



En las elecciones de 2016, en las que se impuso a la candidata demócrata, Hillary Clinton, Trump obtuvo 44.292 votos más que su rival, de los más de 6 millones emitidos, lo que supone una diferencia de un (0,7%).



En estas elecciones, las encuestas anticipan también un resultado muy estrecho, con Biden a la cabeza por 4,3 puntos porcentuales, según la media de sondeos elaborado por RealClearPolitics.