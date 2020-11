Informe secreto: Trump planteó atacar fuertemente a Irán en estos días

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planteó y discutió el pasado jueves la posibilidad de sabotear militarmente el programa nuclear de Irán, reporta The New York Times al dar como fuentes a cuatro oficiales y exoficiales estadounidenses no identificados pero supuestamente informados sobre el asunto.

Según se afirma, en la reunión, que tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, participaron entre otros el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el secretario de Defensa, Christopher C. Miller; y el jefe del Estado Mayor, Mark A. Milley.

Ellos habrían convencido a Trump de abstenerse de un ataque para no provocar un conflicto de proporciones mayores en las últimas semanas de su mandato.

Imagen satelital de la central nuclear iraní de Natanz, el 21 de octubre de 2020.

Casi con toda seguridad, el ataque —de misiles o cibernético— se habría dirigido contra la central nuclear de Natanz, en el centro de Irán. En cuanto a la posibilidad de una tal acción, el diario indica que una nueva guerra en el Medio Oriente no sería del agrado de los partidarios del actual presidente de EE.UU.

No obstante, resalta asimismo que con ello podría el mandatario dificultarle el trabajo a la administración de Joe Biden en la región.

Un día antes de la reportada reunión sobre una opción militar, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán había acumulado una reserva de uranio poco enriquecido que es aproximadamente 12 veces mayor que la permitida conforme al acuerdo nuclear de 2015.

Rt, Youtube.