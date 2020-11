Lamentable comentario machista de Nicolás Maduro: "La única propiedad que tengo es..."

Nicolás Maduro volvió a ser el blanco de críticas en las redes sociales, luego de un comentario machista que tuvo relacionado a su esposa Cilia Flores de Maduro. No es la primera vez que el mandatario se refiere así sobre las mujeres. Venezuela hoy vuelve a estar en la lupa por las formas de dirigirse de su mandatario.

Desde el Palacio de Miraflores, y junto a Cilia, iniciamos la navidad, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, Paz y felicidad para nuestra amada Patria. Encendimos la Cruz del Warairarepano para que nos ilumine con su luz bendita. ¡Bendiciones y Amor! pic.twitter.com/gcaitAB9Qe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 16, 2020

“Vladimir (Villegas), si yo fuera dueño de Globovisión, te devolviera tu programa, pero de lo único que soy dueño es de Cilia. La única propiedad que tengo es Cilia”, manifestó el líder chavista durante un acto transmitido por VTV.

Inmediatamente, Twitter se llenó de comentarios contra el mandatario venezolano, que se suma a otras declaraciones xenófobas y homofóbicas que tuvo en el último tiempo. En marzo pasado, volvió a apuntar contra las mujeres en un acto promovido para impulsar un programa social que promueve el parto natural.

“Que Dios te bendiga por haber dado a la patria seis muchachitos y muchachitas”, le dijo a una militante que se encontraba en el lugar, y agregó hacia las mujeres en general: "A parir pues, a parir, todas las mujeres a tener seis hijos, todas. ¡Que crezca la patria!".

Estas palabras generaron repudio en aquel entonces por parte de las organizaciones feministas y de derechos humanos. “Estamos totalmente en desacuerdo con la opinión de Maduro en relación a estimular o reconocer el valor que tiene la mujer por su capacidad de procrear y tener hijos y no por lo que vale como ciudadana”, expresó Oscar Misle, director de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP).

Un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) afirma que uno de cada tres venezolanos está luchando por cumplir los requisitos mínimos de nutrición. Por lo cual, los ciudadanos critican el incentivo de embarazados cuando no hay apoyo o ayuda para mejorar la situación de vida de los bebes por nacer.

En sentido, la opositora Manuela Bolívar, de la Asamblea Nacional, dijo: "Los hospitales no funcionan, las vacunas son escasas, las mujeres no pueden amamantar porque están desnutridas o compran fórmula para bebés porque no es asequible y el país enfrenta una migración forzada por la emergencia humanitaria".

Ataques homofóbicos

El pasado 30 de octubre, el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez, expuso fotos y videos íntimos del periodista venezolano Roland Carreño, para referirse a su orientación sexual, quien fue detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro.

El actual presidente de Venezuela, desde hace años ataca a los ciudadanos por su orientación sexual. En 2012, cuando era canciller y Hugo Chávez candidato a presidente, dio un discurso que generó controversia al decir "mariconsones".

"Así será la calaña de estos sifrinitos, mariconsones y fascistas que pretenden darle lecciones al pueblo de Venezuela, pero no han podido y no podrán jamás", expresó durante una concentración frente a la sede de la Embajada de Cuba en Caracas.