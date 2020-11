A la espera de la vacuna, Rusia registra récord de contagios de covid

Rusia registró 22.702 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra máxima alcanzada desde el inicio de la pandemia, y sumó otras 391 muertes por esta enfermedad, aunque las autoridades de ese país prometieron la inminente producción en masa de sus dos vacunas registradas.

"En las últimas 24 horas se confirmaron 22.702 nuevos casos en 85 regiones, incluidos 5.730 (25,2 por ciento) asintomáticos", señala el comunicado de las autoridades reproducido por la agencia Sputnik.

Con un total de 1.903.253 casos positivos de coronavirus, que representa un incremento del 1,2 por ciento con respecto al día anterior, Rusia se mantiene como el quinto más castigado por la pandemia detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Francia.

La mayoría de los nuevos contagios se detectó en la capital rusa (6.427), San Petersburgo (1.852) y la provincia de Moscú (786).

Con la defunción de 391 pacientes durante la jornada pasada, el número total de fallecidos por la Covid-19 en el país se elevó a 32.834.

La cifra de recuperados alcanzó los 1.425.529, con 18.626 personas que recibieron el alta médica durante las últimas 24 horas.

Rusia tiene en la actualidad dos vacunas ya registradas para hacer frente al coronavirus, Sputnik V y EpiVacCorona, aunque aún no se inició la producción masiva de ninguna de ellas. En el caso de Sputnik V, cuya adquisición negocia el Gobierno argentino, obtuvo 92% de eficacia según los resultados preliminares del estudio de fase 3 publicados esta semana y no registró "efectos adversos inesperados", aunque genera mucha controversia en el ámbito científico internacional ya que la mayoría de los estudios no se han publicado en revistas especializadas, a excepción de un trabajo editado en la revista The Lancet que fue criticado por no contar con la rigurosidad adecuada para ese tipo de investigaciones.

De todas formas, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que el inicio de la producción de esta vacuna "es cuestión de días o semanas", reprodujo la agencia de noticias Télam.