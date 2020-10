Regeneron, el cóctel experimental promovido por Trump contra la COVID-19

A través de los fondos de la Operación Velocidad de la Luz fue como Regeneron recibió 450 millones para desarrollar este cóctel y casi a la misma velocidad es cómo ha alcanzado la fama este medicamento que ha popularizado el propio Donald Trump a través de las redes sociales. El presidente de Estados Unidos ha calificado el cóctel como "una bendición de Dios" a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario ha señalado que debido a que fue contagiado ha podido probar de primera mano este medicamento de la farmacéutica Regeneron que aún no ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés). Trump ya ha prometido aprobarlo de forma urgente y gratuita y ha llegado a decir que es la "cura". Este es el mensaje que él mismo ha difundido en las redes sociales:

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

"Escuché sobre ese medicamento, dije 'déjenme tomarlo', fue mi sugerencia y fue increíble la forma en la que funcionó. Y creo que si no me hubiese contagiado, lo consideraría como uno más de los medicamentos", ha expuesto Donald Trump.

"Es una cura para mí, fui (al hospital) sin sentirme muy bien y 24 horas después me sentía genial y ya quería salir del hospital y eso es lo que quiero para todo el mundo, quiero que todo el mundo reciba el mismo tratamiento que vuestro presidente", ha añadido en su mensaje de vídeo.

Dijo erróneamente que el medicamento se llamaba Regeneron cuando el fármaco experimental se denomina REGN-COV2 .

Debido al tratamiento el presidente ya ha presentado anticuerpos en su organismo según los análisis de sangre. Sin embargo los médicos señalan que serían los anticuerpos del fármaco. "Los exámenes de laboratorio del presidente demostraron niveles detectables de anticuerpos IgG contra el SARS-Cov-2 de los análisis extraídos el lunes 5 de octubre; los niveles iniciales de IgG extraídos el jueves por la noche eran indetectables", según el médico del presidente el doctor, Sean Conley.

No es la primera vez que el presidente se ha lanzado a ofrecer consejos médicos

A finales de julio el mandatario defendió el uso de la "hidroxicloroquina". A través de sus redes sociales llegó a decir que el fármaco estaba siendo utilizado “exitosamente en las fases iniciales". Sin embargo, esta vez no ha sido tratado con esta sustancia. La agencia estadounidense FDA descartó el fármaco tras demostrarse que existen riesgos para el ritmo cardíaco de los pacientes.

El cóctel que ha recibido se administra solo por "uso compasivo" porque está en fase experimental. El "uso compasivo" significa según la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA), que solo se permite el acceso a medicamentos en fase experimental a pacientes cuya vida peligre. Hasta que no se apruebe este medicamento solo se podrá administrar a pacientes que se presenten como voluntarios a los ensayos.

"La conclusión que Trump saque no tiene ninguna validez científica"

Según los expertos hay que esperar a que el medicamento sea aprobado. De hecho, expertos médicos de Estados Unidos han apuntado que se necesitan más datos para evaluar la eficacia del tratamiento antes de permitir un uso más amplio.

El catedrático de Microbiología de la Universida Complutense de Madrid, Víctor Jímenez, ha explicado a Euronews que la reacción que tenga cada medicamento en cada persona es "imprevisible" y que en cada persona "puede reaccionar de forma distinta". Jiménez apunta que lo que tienen valor son los ensayos. Además señala que en el caso de Donald Trump se han administrado otros medicamentos como el Remdesivir con lo cual no es una muestra válida porque igual tampoco habría tenido síntomas u otras complicaciones.

En este caso el REGN-COV2 se ha ensayado en 275 pacientes y ha pasado 3 fases. Para el catedrático es normal que se estén avanzando las fases de forma muy rápida "porque se están acelerando los plazos muchísimo" para un medicamento que se tardaría años.

"Supone una inversión y un coste importante"

Según Jiménez este tipo de fármacos son "muy caros de desarrollar". El catedrático señala que no es un fármaco al uso porque "no es una molécula pequeña con una química definida como cualquier medicamento que tenga una actividad antiviral para bloquear las réplicas y el ciclo de infección del virus". En este caso señala que son anticuerpos neutralizantes y tienen que funcionar, si se dan a tiempo, porque reducirían la capacidad del virus de infectar de manera agresiva. No valdrían según Jímenez para los casos más graves de neumonía con "componente inflamatorio y que requieran intubación" porque sería demasiado tarde. "Es una especie de inmunoterapia, parecida a los sueros anti-inmunes como un suero antirábico o antitetánico. Generar millones y millones de dosis de este fármaco sería muy caro", apunta.

"Es un fármaco que incluye anticuerpos artificiales"

La droga de Regeneron es un cóctel de dos anticuerpos monoclonales - copias fabricadas de anticuerpos que son una de las principales armas que el sistema inmunológico genera para combatir las infecciones.

Según Jiménez es una mezcla de anticuerpos generados in vitro por laboratorio específicos para el coronavirus, parecidos a los anticuerpos naturales pero generados artificialmente. Son anticuerpos generados a la carta. Se da en pacientes que tardan una semana en generar anticuerpos. Por eso "si no los das en pacientes en los primeros días no tiene sentido", señala el experto en Microbiología de la Universidad Complutense.

¿Hay algún interés económico?

Las acciones de Regeneron subieron un 7% el lunes, aumentando aún más la ganancia hasta el 60% en lo que va de año. Los informes de la Oficina de Ética Gubernamental señalan que el mandatario no tiene acciones en la compañía este año, a diferencia del 2017 donde si que tenía unos ingresos de entre 50000 y 100000 dólares debido a las acciones de Regeneron.

Según la CNN, Regeneron les ha transmitido en un comunicado que tanto el director Ejecutivo de la compañía, Leonard Schleifer, como Trump se conocen, pero aclaró que "no tenían ningún contacto regular hasta este año, cuando han discutido en ocasiones asuntos relacionados con la COVID-19".

Euronews.