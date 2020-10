México y EEUU se resisten: no quieren cerrar por rebrotes de covid

México y Estados Unidos muestran su recelo a adoptar nuevas medidas restrictivas por la covid-19, a pesar de tener un alza en los casos positivos y de contar con la ventaja de ser testigos de la situación europea, donde la mayoría de países impone nuevas restricciones por la segunda ola.

América, que roza los 20 millones de casos y las 627.000 muertes, según el parte diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta números que dan para moverse entre el optimismo del descenso de los números en Chile, por ejemplo, o el miedo ante una segunda ola en Estados Unidos o México.

A nivel mundial, los casos globales ascendieron este miércoles a 43,5 millones, 359.000 más que en la jornada anterior, con el foco puesto en Europa, que llega ya a los 10 millones de positivos acumulados y las 270.000 muertes, y con una rápida y violenta tendencia al alza.

En América la gráfica también sube, aunque de forma más moderada, y ronda los 150.000 casos diarios. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos absolutos en el mundo y en América, con 8,6 millones.

En el continente, le siguen Brasil (5,4 millones de contagios), Argentina (5) y Colombia (6), las dos superando el millón de casos; mientras que México (7) está a punto de alcanzar los 900.000.

México y EE.UU., de espaldas a la covid

Con el mismo estilo que adoptaron en la primera ola de la pandemia, México y EE.UU dejan entrever que ante el aumento de casos no van a adoptar medidas muy drásticas.

Así, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, descartó hoy por completo que se apliquen toques de queda y sanciones contra la población ante un rebrote de covid-19, a punto de superar en el país los 90.000 muertos y 900.000 enfermos.

"Quiero ser muy enfática. No va a haber en México medidas coercitivas a la población como toques de queda o algunas otras sanciones, que no se van a imponer a las personas que no sigan las medidas de salud", expresó la secretaria durante un foro virtual de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020.

A pesar de contar con la ventaja de ver el impacto que está teniendo la segunda ola en Europa antes de que suceda en estos países, lo que presupone un margen de maniobra mayor para gestionarla, los gobernantes se niegan a mirar al Viejo Continente.

De hecho, el presidente de México, López Obrador, lamentó los toques de queda "autoritarios" que Europa ha implementado por los rebrotes.

La consulta popular es un ejercicio necesario para prevenir conductas indebidas en el poder. Conferencia matutina. https://t.co/AplbM70i3E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 28, 2020

"Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda y todas esas medidas, claro que para un conservador eso es, para decirlo coloquialmente, es mole de olla, eso les encanta, les fascina", expresó en su rueda de prensa matutina.

De la misma forma, el presidente de EE.UU., Donald Trump, clamó hoy por el regreso de la normalidad, a pesar de que Estados Unidos está experimentado cifras récord de infecciones diarias, lo que aumenta la preocupación ante la proximidad de las festividades de Halloween y Acción de Gracias.

En los últimos días, el mandatario ha insistido, pese a que los números ha repuntado en las últimas semanas, en que la pandemia "está terminando". "Los medios solo hablan de covid, covid, covid? (...) Solo queremos vida normal, ¿verdad? Y está sucediendo, muy rápidamente", afirmó el lunes en un acto en Pensilvania.

Las palabras de Trump contrastan con la preocupante realidad en Estados Unidos, especialmente en zonas rurales que son las más afectadas ahora por el repunte de casos.