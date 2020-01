La oposición volvió a investir a Guaidó como presidente interino

La mayoría opositora del Parlamento venezolano invistió de nuevo este martes al líder Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, tras una accidentada sesión en la que los diputados tuvieron que abrirse el paso hacia el Palacio Legislativo a la fuerza.



Esta decisión ratifica el desafío de la oposición al presidente Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013, y al que buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, le pide que se aparte del poder y convoque a "elecciones libres".

En la unión de los venezolanos está la fuerza para salir de la dictadura.



Entramos al hemiciclo a cumplir con nuestro deber, no con la violencia, sino con la fuerza de la razón y la mayoría.



Unidos, organizados y con firmeza, es posible. #100diputados #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/6S1mjuE0LF — Juan Guaidó (@jguaido) January 7, 2020

La iniciativa de que Guaidó jurara de nuevo como gobernante interino fue propuesta por el diputado Carlos Berrizbeitia y secundada por más de 100 opositores, de acuerdo con las cuentas hechas por el antichavismo.



"En nombre de los que hoy no tienen voz, de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía (...), en nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad", dijo Guaidó con su mano derecha sobre la Carta Magna vigente.





Presidente Interino contra la "usurpación"

Hace casi un año, Guaidó dijo ante miles de simpatizantes en Caracas que asumía las competencias de la Presidencia encargada de Venezuela, en vista de la "usurpación" que, aseguró entonces y aún ahora, hace Maduro del Ejecutivo.



La oposición cimentó esta decisión en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución, que establecen que el poder Ejecutivo recae en el líder del Parlamento en caso de falta absoluta del presidente.



Guaidó es reconocido desde entonces por casi 60 países como presidente interino, aunque no controla la burocracia o las Fuerzas Armadas, que en público se declaran "profundamente chavistas" y resisten los llamados del opositor a dar la espalda a Maduro.

Dos directivas del Parlamento

El domingo, Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan se quedaron fuera de una sesión parlamentaria en la que, con apoyo del chavismo, el legislador Luis Parra, que se declara opositor, dijo haber sido elegido como jefe de la Cámara.



Parra presidió esta misma jornada una sesión en la que se debatió la escasez de gasolina que padece Venezuela pese a sus enormes depósitos de petróleo, los mayores del planeta, y a la que Guaidó no pudo ingresar tras ser retenido por un cordón policial.



Con todo, los diputados opositores se abrieron paso a la fuerza y lograron instalarse en el hemiciclo de sesiones, no antes de que Parra y los diputados que le respaldan abandonaran el pleno.



Guaidó dijo a la prensa, posteriormente, que la sesión que presidió Parra es "ilegítima", puesto que no contaba con el quorum mínimo de 84 legisladores.