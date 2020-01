Parecía que peleaban, pero solo tenían sexo en plena calle

Una vecina de Tandil escuchó gritos en la calle y se asomó a ver que sucedía. Pensando que se trataba de una pareja peleando, comenzó a grabar con su celular a fin de contar con pruebas que pudieran ajudar a la presunta víctima. Sin embargo, la mujer se sorprendió cuando, en un momento, el joven comenzó a practiarle sexo oral a su novia contra un contenedor de basura.

Espantada por el desparpajo de la pareja que a plena luz del día y en la vía pública exhibía ese tipo de comportamiento, la mujer publicó el video en su cuenta de Twitter.

"No puedo creer que haya gente tan asquerosa como para hacer esto en la vía pública, de día, con la gente pasando por la calle. Al principio escuché un "No me rompas los huevos" así que empecé a grabar pensando que quizás la estaban acosando (cosa que no descarto) cuando...", escribó.

Adnsur.