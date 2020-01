Al menos 15 muertos y medio centenar de heridos por un terremoto en el este de Turquía

Al menos 15 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 6,5 en la escala Richter registrado este viernes por la noche en el este de Turquía.



El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, ha indicado que 10 personas han muerto en Elazig, mientras que otras cinco han fallecido en la provincia de Malatya.



Además, ha anunciado que las "labores de búsqueda y rescate han sido enviadas a la región y que se mantendrá informada a la población a medida que se desarrollen los acontecimientos".



Soylu ha aseverado que las zonas rurales podrían ser las más afectadas por el temblor, pero no ha ofrecido más detalles al respecto, según ha informado la agencia de noticias Anatolia.



Informaciones preliminares de la Presidencia para Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) situaban en 6,8 la magnitud del seísmo, pero poco después el Instituto de Investigación de Terremotos de Estambul ha rebajado la misma a 6,5.



El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha anunciado que el Ejército se encuentra a la espera y preparado en caso de que sea necesaria su intervención, mientras que el gobernador de la provincia de Gaziantep, en el sureste del país, ha sostenido que no hay heridos ni pérdidas materiales en la región.



El gobernador de Tunceli, Tuncay Sonel, ha aseverado que el seísmo se ha sentido en la provincia, pero que este no ha provocado daños.



La provincia de Elazig sufrió las consecuencias de un terremoto de magnitud 6 registrado en 2010, que se saldó con la muerte de 51 personas.