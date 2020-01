Una modelo de 21 años cayó al vacío desde un tercer piso

Una modelo rusa se encuentra internada en grave estado tras caer al vacío desde la ventana de un tercer piso. Ksenia Puntus de 21 años fue hallada semidesnuda a las 4 de la madrugada sobre el suelo con temperaturas bajo cero.

Según los primeros informes, la modelo de Vogue sufrió graves lesiones en la cabeza y en el pecho, además de fracturas en las costillas, pelvis y piernas.

Hasta el momento, Ksenia tuvo que ser sometida a dos operaciones y permanece en terapia intensiva, mientras la policía intenta aclarar qué provocó la caída.

"Está consciente pero no puede decir nada... debido a sus heridas en la cabeza", informó su agente Liliya Chepigina, de la agencia Avant-Models. En tanto la top model Alesya Kafelnikova declaró a The sun que "Ksenia no estaba tomando drogas, lo que significa que nosotros y su familia sabemos que sucedió algo malo".

Fuente: Ratingcero.com