La Monarquía británica busca rápidamente una "solución factible" al "Megxit"

La Monarquía británica busca contrarreloj una "solución factible" al futuro de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, cuyo estatus debe ser redefinido tras anunciar inesperadamente que se alejarán de la institución.



Los funcionarios de la Corona se encuentran inmersos en "negociaciones" y "deliberaciones", con el objetivo de establecer "en cuestión de días y no semanas" un nuevo rol para el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, que se ha marchado a Canadá.



El matrimonio anunció el pasado miércoles, sin previa consulta a otros miembros de la Monarquía, que dividirá su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica (posiblemente Canadá, donde la duquesa residió durante siete años) y que trabajarán para llegar a ser económicamente independientes.



Los expertos en Casa Real no descartan que, en el hipotético caso de que no se alcance un acuerdo, el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la malograda Diana de Gales, sexto en la línea sucesoria, pueda perder sus títulos o incluso tenga que renunciar a ellos.





Los medios locales informan hoy de que Meghan ha regresado a Canadá, donde ella y su esposo pasaron recientemente seis semanas -incluyendo el periodo navideño, rompiendo con la tradición-.



Allí, al parecer, se encuentra su hijo, Archie, de ocho meses, a quien dejaron bajo el cuidado de una niñera y la mejor amiga de la duquesa.



Se prevé que Enrique se reúna pronto con ellos, al tiempo que sus ayudantes resuelven en el Reino Unido qué les depara el futuro.



El anuncio del popular matrimonio, que cayó como una bomba en el palacio de Buckingham, "disgustando" a la soberana, ha generado distintas reacciones entre la ciudadanía.





Muchos aplauden ese acto de rebeldía, mientras que otros reprochan al príncipe su "falta de respeto" hacia la Monarquía.



Bryony Gordon, del Telegraph, baraja que la decisión de los duques podría guardar relación con el actual estado de salud mental del matrimonio -en alusión al estrés con el que conviven por el continuo asedio mediático- y por haberse convertido en "un saco de golpes para un país misógino y racista".



Para Graham Smith, el portavoz de Republic -grupo que hace campaña para que el jefe de Estado sea elegido democráticamente-, el anuncio "plantea cuestiones sobre el futuro" de la Corona.



Otros analistas han observado que detrás de los planes de la pareja subyace su manifiesto descontento con "aspectos importantes" de sus compromisos oficiales.

Ahí caben, según señala Jonny Dymon, de la BBC, desde el "odio" de Enrique hacia las cámaras a su "visible aburrimiento con los aspectos ceremoniales" que conlleva su cargo.



En la nota colgada en la nueva web de los duques, el matrimonio revela que quiere volverse financieramente independiente mientras sigue "apoyando a la Reina" con viajes y labores de representación.



Mientras se resuelve el embrollo real, el ya bautizado popularmente en las redes sociales como "Megxit" -juego de palabras ideado por los tabloides británicos, que han visto un paralelismo con el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)- ya ha empezado a tener sus primeros efectos.



Entre ellos, la retirada confirmada por el londinense Museo de Cera Madame Tusseaud de las figuras de Meghan y Enrique de la zona destinada a los miembros de la Casa Real británica.



Mientras el asunto continúa generando titulares, una encuesta de opinión difundida hoy por la firma YouGov señala que un 45% de los británicos respalda la decisión adoptada por los duques de reducir su vida pública.



En cambio, un 26% de los participantes en el sondeo la rechaza y un 30% no opina, al tiempo que un 63% considera que la financiación de sus gastos debe cambiar.