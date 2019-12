Jeanine Áñez: "No tengo afinidad con gente que no respeta la democracia"

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, criticó duramente a la vicepresidente electa de Argentina, Cristina Kirchner, y contó que no fue invitada a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández, que se llevará a cabo el próximo martes.

"Ellos tienen una ideología que no comparto. Cristina es de la misma ideología que Evo Morales y nos han demostrado que desprecian la democracia", sostuvo Áñez en diálogo con el periódico boliviano Página Siete.

"No me hubiera sentido cómoda yendo. Me resulta indiferente", agregó la mandataria interina con respecto a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández.

Hace unos días, Áñez manifestó sus diferencias con el peronismo, pero destacó la relación que existe entre Bolivia y Argentina. "Tenemos mucha relación con Argentina. Son nuestros clientes en la compra de gas, como lo es Brasil. Los negocios deben estar al margen de la ideología política. Ambos países nos necesitamos”, sostuvo en aquel momento.

La presidenta interina descartó ser candidata en las elecciones que convocó para el próximo año. "Mi objetivo es salir de una opresión de muchos años, pacificar y unir a todos los bolivianos, porque estamos cansados de que nos incentiven al odio”, explicó.

La violencia por las protestas tras la renuncia de Evo Morales y por la proclamación de la actual presidenta interina provocó la muerte de 29 personas, según datos oficiales. Organismos independientes elevan esa cifra a 34, coincidente con los registros de la prensa local.