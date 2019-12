Arabia Saudíta eliminó el acceso exclusivo para hombres solos a los restaurantes

El Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales Arabia de Arabia Saudíta aprobó hoy una nueva normativa que estipula que los locales ya no tendrán que asignar una entrada especial para hombres no acompañados, que en el interior también tienen que sentarse separadamente.



En un comunicado el Ministerio informó de las nuevas regulaciones para los restaurantes, pero no especifica si estos deberán de seguir teniendo un espacio reservado para familias o mujeres no acompañadas, aisladas de las miradas indiscretas ajenas.



Hasta ahora los locales estaban obligados a tener dos entradas separadas, además de salas privadas para familias y mujeres, excepto los hoteles.





Sin embargo, restaurantes de la capital y otras ciudades principales del reino desde hace meses dejaron de aplicar esta norma y la separación entre los dos sexos, en medio de la apertura que está experimentando el país sobre todo respecto a los derechos de la mujer.



El dueño de una cadena de cafeterías en Riad, Mayid Mohamed, dijo a Efe que en algunos de sus locales hace tiempo que no aplica la separación de hombres y mujeres, y que las autoridades locales han pasado varias veces por sus locales sin sancionarle por ello.



Desde que el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, fue designado en el cargo a mediados de 2017 ha impulsado varias reformas, en particular para ofrecer libertades a las mujeres, que ya pueden conducir su propio vehículo y obtener un pasaporte o viajar sin consentimiento de su tutor masculino.



El reino también ha sido escenario de una apertura y expansión en los sectores del ocio y el entretenimiento, con la celebración de grandes eventos musicales con estrellas internacionales en los que hombres y mujeres se han podido mezclar.



Los cines volvieron a abrir sus puertas el año pasado tras más de tres décadas cerrados y además se está potenciando el deporte con citas de diferentes disciplinas a las que pueden asistir visitantes extranjeros si así lo desean.



Sin embargo, las autoridades no han dejado de perseguir a los críticos y opositores con la casa real, arrestando a activistas de derechos humanos, incluidas mujeres que piden la abolición del sistema de tutoría masculina.