Arte: Esta banana con una cinta vale 120.000 dólares, ¿la comprás?

El artista italiano Maurizio Cattelan, famoso por sus obras provocativas, ha presentado una insólita 'escultura' que consiste de una banana adherida a la pared con cinta aislante. La obra está expuesta en la galería Perrotin en Miami (Florida, EE.UU.), informa The Art Newspaper.

La obra fue titulada 'Comediante' y puesta en venta por un precio de 120.000 dólares.

Este trabajo —el primero presentado por el autor en una exposición en más de 15 años— "ofrece una mirada sobre cómo asignamos valor y qué tipo de objetos valoramos", expresaron desde la institución que acogió la muestra.

La idea del 'Comediante' surgió hace un año, cuando su autor comenzó a concebir un plan para crear una escultura con forma de banana. El artista llegó a hacer distintas versiones de la obra: en primer lugar una con resina, otra de bronce y una versión más en este metal pero pintada.

Sin embargo, finalmente Cattelan se decantó por la idea original de usar una fruta real. Para ello, utilizó una banana "de origen local" que compró en una tienda en Miami.

Los potenciales compradores deberían tener en cuenta que, en caso de adquirir la obra, esta no viene acompañada de instrucciones sobre su cuidado apropiado a largo plazo, detalla The Art Newspaper. Así, no queda claro si el valor el del fruto cambiará cuando ese comience a estropearse.

Desde la galería se limitaron a indicar que, cuando eso suceda, se tomará una decisión sobre la marcha. Y precisaron que se crearon tres versiones —o ediciones— de la obra, dos de las cuales ya fueron vendidas y un museo ya ha expresado su interés en adquirir la última.

Maurizio Cattelan es conocido, además, por crear una obra de arte en forma de un inodoro de oro macizo de 18 quilates, titulado 'América'. En 2018, el retrete fue ofrecido al presidente de EE.UU., Donald Trump, en lugar del cuadro 'Paisaje con nieve' de Vincent Van Gogh (1888), solicitado por el mandatario con el objetivo de engalanar su residencia privada. Los críticos entonces describieron la oferta como una sátira dirigida al exceso de riqueza en Estados Unidos.

RT