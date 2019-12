Logra 'sincronizar' en una foto perfecta a sus 17 mascotas

THEY SAID IT COULDN'T BE DONE

uD83DuDC08uD83DuDC08uD83DuDC08uD83DuDC08uD83DuDC08uD83DuDC08uD83DuDC08

uD83DuDC08uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC08uD83DuDC15

uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC15uD83DuDC15



https://t.co/Z7NA4oZaO8