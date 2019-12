Jeffrey Epstein: Pierden (y recuperan) el video de su primer intento de suicidio

El video de vigilancia en el que supuestamente quedó grabado el intento de suicidio del estadounidense Jeffrey Epstein en la cárcel, y que previamente había sido reportado como desaparecido, fue recuperado este jueves, informa New York Post.

El financiero multimillonario cumplía condena por implicación en una red de tráfico sexual de menores.

"Anteriormente hoy, el Gobierno confirmó con el personal del Centro Correccional Metropolitano que el video fue conservado por el personal del Centro", comunicaron los fiscales federales adjuntos Jason Swergold y Maurene Comey al juez federal Kenneth Karas en una presentación judicial.

La noticia sobre la desaparición del video la dio este miércoles Swergold, que en una audiencia judicial admitió que no podían localizar las imágenes grabadas desde el exterior de la celda de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 23 de julio, día en que el multimillonario fue encontrado con lesiones en el cuello.

Ese intento de suicidio frustrado tuvo lugar dos semanas antes de que Epstein finalmente se quitara la vida en la cárcel el 10 de agosto.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Reportada como "desaparecida"

La grabación fue solicitada por el abogado del que entonces era compañero de celda de Epstein, el expolicía Nick Tartaglione, que según algunos reportes fue acusado de atacar al financiero aquella noche. Tartaglione aseguró que, al contrario, intentó ayudar a Epstein y alertar a los guardias. No obstante, los federales declararon que no podían encontrar la cinta, informa New York Post.

"No sé los detalles de cómo se perdió o se destruyó o por qué no la conservaron cuando deberían haberlo hecho", dijo el abogado, Bruce Barket. "Pedimos que se conservaran todas las pruebas fotográficas y de video, concretamente ese video de vigilancia. Ahora ha desaparecido".

Tras las declaraciones, el juez Kenneth Karas, del Tribunal de Distrito de Manhattan, ordenó a la Fiscalía continuar investigando lo que sucedió con el metraje.

Muerte repentina

Según la versión oficial, Epstein se ahorcó en la litera de su celda dos semanas después del incidente, pero su muerte repentina provocó una ola de rumores de que podría haber sido asesinado.

Durante la investigación de los hechos, se reportó que, dos días antes del fallecimiento, a Epstein se le había retirado el servicio de vigilancia antisuicidio, con lo cual los guardias lo dejaron sin supervisión por más tiempo de lo habitual.

No obstante, las imágenes de la videovigilancia revelaron que nadie entró ni salió de la celda de Epstein después de que este entrara en ella la noche del 9 de agosto, según CNBS.

RT