DiCaprio se defendió de las llamativas acusaciones de Bolsonaro

El actor de Hollywood Leonardo DiCarpio, conocido por su sensibilidad en materia medioambiental, rechazó este sábado la acusación de financiar los incendios del Amazonas que vertió sobre él el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.



"El futuro de estos ecosistemas insustituibles está en juego y estoy orgulloso de apoyar a los grupos que los protegen", expresó DiCaprio en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram. "Sin bien merecemos apoyo, no financiamos organizaciones", lanzó.



"En este momento de crisis para el Amazonas, apoyo a la población de Brasil que está trabajando para salvar su patrimonio natural y cultural. Son un ejemplo asombroso, conmovedor y humilde del compromiso y la pasión necesarios para salvar el medioambiente", continuó.



Además, DiCaprio aseguró seguir "comprometido" en su apoyo a las comunidades indígenas brasileñas, los gobiernos locales, los científicos, los educadores y la población general que "trabajan incansablemente para asegurar el Amazonas para el futuro de todos los brasileños".



Bolsonaro declaró el viernes durante una breve comparecencia a la entrada del Palacio de Alvorada que DiCaprio proporcionaba dinero para incendiar el Amazonas, según recogió el diario 'Folha de Sao Paulo'.



En agosto, el actor de 'Érase una vez en Hollywood' anunció que su fundación Earth Alliance donaría unos cinco millones de dólares a las entidades brasileñas no gubernamentales que se encuentran en estos momentos intentando sofocar los incendios en el Amazonas.



El presidente brasileño acusó durante las últimas fechas a las ONG de provocar los incendios. En este sentido, asegura que estas organizaciones pagan para que se prenda fuego y así luego recaudar más dinero de actores u otras figuras destacadas con intereses filantrópicos.



"¿Qué hacen las ONG? ¿Qué es lo más fácil? Incendiar el bosque. Toman fotos, hacen un vídeo, campañas contra Brasil, se ponen en contacto con Leonardo DiCaprio y él pone dinero", explicó Bolsonaro sin aportar pruebas.



"Una parte de dinero fue para las personas que estaban provocando los incendios. Leonardo DiCaprio está contribuyendo al incendio en el Amazonas", ha insistido.



No sólo el presidente ha lanzado graves acusaciones contra DiCaprio sin aportar ningún tipo de pruebas. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, hizo lo propio el jueves asegurando que el actor financiaba algunas ONG que habían provocado los incendios.