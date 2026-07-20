16 títulos en 5 años: por qué España es una fuerza tan dominante en el fútbol masculino y femenino

Tras ser coronada campeona de Europa hace dos años en Berlín, La Roja es ahora monarca del mundo tras imponerse a Argentina 1-0 en la final del Mundial en Nueva Jersey, el domingo.

Lograron la misma hazaña en 2010, dos años después de ganar la Eurocopa 2008.

El último éxito de España continúa su notable dominio tanto en el fútbol masculino como femenino.

Es la primera nación en ganar la Copa del Mundo masculina y femenina al mismo tiempo: La Roja superó a Inglaterra en la final del Mundial femenino en Sídney en 2023.

Eso no es todo. Los hombres ganaron la Liga de Naciones en 2023 y el oro en los Juegos Olímpicos de 2024, mientras que las mujeres ganaron la Liga de Naciones en 2024 y 2025.

De hecho, en los últimos cinco años, España ha ganado la asombrosa cifra de 16 títulos mundiales y europeos desde la categoría sub-17 hasta la categoría mayor.

"Es un dominio", dice el experto español en fútbol Guillem Balague a BBC Sport.

"Es como la tormenta perfecta. Culturalmente, hacemos las cosas de cierta manera. Todo el mundo cree en eso. Lo importante es que no paremos.

"Es otro Everest porque los hombres ganaron el Mundial en 2010, dos años después de ganar la Eurocopa. Ahora lo hemos vuelto a hacer".

La máquina ganadora de España

Fútbol femenino (11 títulos 2022-2026)

Selección mayor: 1 x Copa del Mundo (2023); 2 x Ligas de Naciones (2024, 2025).

Sub-20: 1 x Mundial (2022).

Sub-19: 5 x campeonas europeas sub-19 (2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

Sub-17: 1 x Copa del Mundo (2022); 1 x campeonas de Europa (2024).

Fútbol masculino (5 títulos 2022-2026)

Selección mayor: 1 x Copa del Mundo (2026); 1 x campeones de Europa (2024); 1 x Liga de Naciones (2023).

Sub-23: 1 x medalla de oro olímpica (2024).

Sub-19: 1 x campeones europeos (2026).

"Fue arriesgado nombrar a De La Fuente"

Cuando España nombró a Luis de la Fuente como seleccionador en diciembre de 2022, pocos esperaban que lograra conquistar la Liga de Naciones (2023), el Campeonato de Europa (2024) y el Mundial (2026) en tan poco tiempo.

España acababa de ser eliminada del Mundial por Marruecos en octavos de final en Qatar y la federación necesitaba un sustituto tras la salida de Luis Enrique.

"Eligieron a este hombre (De La Fuente) que entendía el estilo y el sistema", añade Balague.

"Fue una decisión muy arriesgada; no creo que nadie pensara que tendría tanto éxito".

Catherine Ivill - AMA/Getty Images En 2022, tras la partida de Luis Enrique, Luis de la Fuente asumió las riendas de la selección española.

Parecía arriesgado porque De La Fuente se hizo cargo de España, que ha ganado tres de los últimos cinco Campeonatos de Europa masculinos —(2008, 2012, 2024)— sin haber dirigido un gran club.

Tras retirarse como jugador en 1994, De La Fuente pasó 15 años en diferentes roles en varios clubes, incluyendo la gestión en las divisiones inferiores españolas, roles juveniles y entrenador asistente, antes de hacerse cargo de los equipos juveniles de España.

"De la Fuente conocía a la mayoría de estos jugadores de las academias y han estado creciendo como equipo", señala el excentrocampista español Juan Mata a BBC Sport.

"Este no es solo un equipo para el presente, sino también un equipo para el futuro".

Desde que fue nombrado jefe de la selección mayor tras etapas al frente de los equipos sub-19, sub-21 y del nivel olímpico, De La Fuente ha implementado una cultura de respeto hacia sus rivales y el proceso y, en el camino, ha predicado la paciencia y la calma.

"La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo y deben respetar la experiencia", dijo el entrenador de 65 años a los periodistas en su rueda de prensa previa al partido en Nueva York, el viernes.

"Cuando terminamos el partido, hubo futbolistas que dijeron 'entrenador, ¿qué más hay que ganar si hemos ganado todo en todas las categorías?'

"Llegamos a la conclusión de que lo que queda es el próximo partido en septiembre porque este equipo es implacable".

El éxito de las selecciones nacionales y de los seleccionados españoles se ha extendido al fútbol de clubes.

A pesar de la decisión de Pep Guardiola de dejar el Manchester City tras 10 años llenos de trofeos, al menos una cuarta parte de los entrenadores que comienzan la temporada 2026-27 de la Premier League son españoles.

España lleva ahora invicta sus últimos 38 partidos en todas las competiciones, la temporada más larga jamás disputada por un equipo europeo o sudamericano en la historia.

Una revolución

Mientras tanto, el fútbol femenino en España ha prosperado en la última década y también está empezando a cosechar grandes éxitos en los partidos de alta presión.

La victoria del país sobre Inglaterra hace tres años en la final del Mundial femenino llegó en su tercera participación en el torneo, tras debutar en 2015.

Alex Pantling - FIFA/FIFA vía Getty Images El domingo, España alzó su segunda copa del mundo masculina.

Las futbolistas españolas continuaron la racha ganadora en la Liga de Naciones en 2024 y 2025.

"Los cambios en el fútbol femenino en España han sido especialmente significativos", le dijo la exjugadora María Garrido, que ahora se desempeña como periodista, a BBC Sport en 2024.

"Hace diez años, cuando jugaba en el FC Barcelona, no existía La Masia (la famosa academia del Barcelona) para chicas. Nosotras pagábamos nuestros gastos de transporte, nuestros padres nos llevaban a entrenar y no ganábamos nada".

"Pero en los últimos cinco años, la situación ha mejorado notablemente. Se ha producido un impulso considerable para promover el fútbol femenino, incluyendo la creación de más categorías juveniles, mejores instalaciones y condiciones, y la creación de una academia de fútbol dedicada a las chicas".

"Esta transformación no solo ha revolucionado el deporte, sino que también ha elevado el respeto por el fútbol femenino en España."

Estos éxitos tanto para los equipos masculino como femenino siguieron a la obtención de numerosos títulos en categorías juveniles durante la última década.

"Ahora ganan en todos los niveles"

El futuro se ve prometedor, y muchos creen que el dominio español continuará.

Lo ven en los talentosos Lamine Yamal y Pau Cubarsi, que han conseguido, con 19 años, su primera medalla de campeones del mundo.

María Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images Vicky López se coronó, junto a sus compañeras, campeona de Liga de Naciones Femenina por segunda vez. En un partido celebrado en diciembre, ella anotó uno de los tres goles de La Roja contra Alemania.

Vicky López, que juega en la selección femenina, tiene la misma edad y ya ha sido tres veces ganadora de la Liga de Campeones con el Barcelona.

No ha cumplido los 23 años y la delantera Salma Paralluelo ya ha representado a su país más de 50 veces.

Yamal se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final de un Mundial, por detrás de Pelé, que en 1958 tenía 17 años y 249 días, y del italiano Giuseppe Bergomi, que en 1982 tenía 18 años y 201 días.

Con Cubarsi, que con 19 años y 178 días jugó como titular el domingo, España se convirtió en el primer equipo en contar con dos adolescentes en una final mundialista.

"España tiene una forma de jugar que nadie en el mundo ha demostrado que se le puede acercar", le dice el exportero inglés Joe Hart a BBC Sport tras la victoria frente a Argentina.

"Nadie los pudo tocar en este Mundial, solo (se enfrentaron) a 10 disparos a puerta en todo el torneo."

El campeón del Mundial de Francia 1998, Thierry Henry, dijo a Fox Sports que España tiene potencial para dominar durante muchos años.

"Quiero dar crédito al sistema y a lo que han implementado", indicó.

"Porque España nunca ganaba así. Y ahora ganan en todos los niveles".

BBC

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FUENTE: BBC