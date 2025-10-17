Windows 11 ya está disponible: cómo verificar si tu computadora puede actualizarse

Windows 11 llega con nuevas funciones, pero no todas las computadoras pueden soportarlo: estos son los requisitos que debés revisar.

La tecnología avanza a pasos agigantados y, con ella, los sistemas operativos también evolucionan. Desde su lanzamiento, Windows 11 se convirtió en el foco de atención de miles de usuarios que buscan actualizar sus computadoras, pero surge una pregunta clave: ¿cómo saber si tu PC es compatible con esta versión?

Microsoft estableció ciertos requisitos técnicos mínimos que deben cumplirse para poder instalar Windows 11. El más importante es contar con un procesador de 64 bits con al menos 1 GHz de velocidad y dos núcleos, además de tener 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento disponible. También es indispensable que el equipo tenga activado el TPM 2.0 (Trusted Platform Module) y Secure Boot, dos funciones que refuerzan la seguridad del sistema.

windowsSill3 Windows 11 exige ciertos requisitos técnicos para garantizar un mejor rendimiento y seguridad del sistema. Window Cómo comprobar si tu computadora es compatible La forma más sencilla de averiguarlo es utilizando la herramienta oficial de Microsoft llamada “Comprobación de estado del PC”.

Ingresá al sitio oficial de Microsoft.

Descargá el programa “PC Health Check”.

Ejecutalo y hacé clic en “Comprobar ahora”. En pocos segundos, la aplicación te indicará si tu computadora cumple con los requisitos o si necesita alguna actualización de hardware o configuración para poder instalar Windows 11.