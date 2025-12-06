Walmart tira abajo el precio de esta freidora de aire con casi 50% de descuento por Navidad
Cocina más rápido y saludable con este accesorio que ha conquistado las cocinas, que puedes pagar hasta en 12 mensualidades sin interés.
Walmart se adelanta a la Navidad y ofrece un descuento en una freidora de aire con una gran capacidad y potencia. Es de la marca Avera y la puedes encontrar a tan solo 1799 pesos, mientras que su precio regular es de 3399. Y si lo deseas, puedes pagar en 12 cuotas fijas de 224.73 pesos.
Esta freidora de aire te invita a experimentar una nueva forma de cocinar con su freidora y horno, ideal para preparar comidas saludables, rápidas y deliciosas. Tiene una capacidad de 10 litros, por lo que puedes cocinar hasta 12 promociones o 3 platillos distintos al mismo tiempo, aprovechando el sistema de cocción por aire caliente que reduce hasta 98% de grasa en tus alimentos.
Más características de esta freidora de aire
Funciona también con horno de convección que brinda la potencia necesaria para hornear postres, rostizar o deshidratar frutas de manera uniforme. Su diseño cuenta con una carcasa y mango de tacto frío para mayor seguridad, mientras que en su interior hay un recubrimiento antiadherente evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza.
Este productor también incluye una gran variedad de accesorios para más versatilidad: 3 rejillas, ceta giratoria, bandeja de goteo, tendedor para rostizar, brochetas y pinza recolectora. Además, cuenta con 8 funciones preestablecidas para cocinar, freír, deshidratar o calentar con presionar un solo botón.
Y si eres de los que se preocupa por la estética del hogar, este dispositivo cuenta con un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier lugar. combinando practicidad, tecnología y estilo en un solo producto. Pero si no es lo que esperabas o presenta problemas de funcionamiento, tienes un año de garantía.