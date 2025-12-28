Walmart tiene el celular de Motorola a menos 6 mil pesos y es casi perfecto: 8 GB de RAM y carga rápida

El celular de Motorola es de gama media pero con características premium. Te contamos todos los beneficios de esta oferta.

El Motorola Edge 50 Fusion se ha convertido en el modelo perfecto para quienes buscan un celular económico pero con funciones aptas para tareas cotidianas como navegar, responder mensajes o sacar fotos con una gran calidad. Para aquellos que quieren darle una oportunidad a este modelo, Walmart tiene una oferta que les puede interesar.

En la página del supermercado pueden encontrarlo por sólo 5299 pesos mexicanos con un ahorro de más de 1700 pesos. Además, incluye un plan de pago de 3 cuotas sin interés de 1766 y otros beneficios como retiro sin costo, envío por paquetería y devolución hasta 30 días después de recibido.

Las características de este celular Lo más destacado de este celular es su cámara principal de 50 megapíxeles con sensor LYT-700C que captura cualquier momento con una nitidez que pocos celular de gama media pueden ofrecer. También cuenta con un gran angular de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles.

A su vez, el celular Motorola posee una memoria de almacenamiento con capacidad de hasta 512 GB y memoria RAM de 8GB, que te permiten guardar todas las fotografías y videos que quieras. Esta es una capacidad de almacenamiento perfecta para llevar documentos, juegos y películas a cualquier lugar.