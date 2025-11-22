Walmart remata celular Xiaomi con 256 GB, procesador potente y carga rápida

El supermercado remata este celular de gama media-alta con una cámara principal que brinda fotos con calidad sorprendente y funciones con IA prácticas para el día a día.

Xiaomi tiene un celular de gama media alta que compite con marcas populares en muchas características. Se trata del Xiaomi POCO X7 Pro y lo puedes conseguir en Walmart por tan solo 8787 pesos. Esta oferta incluye devolución gratuita hasta en 30 días y plan de pago de 6 cuotas sin interés.

Desde hace tiempo Xiaomi se ha convertido en la marca estrella de celulares que brindan experiencias únicas por precios bajos. Su celular tiene una cámara principal que retrata cualquier escena, pantalla que se ve bien incluso en exteriores y expertos de Xataka lo han calificado como uno de los “reyes de la relación calidad-precio”.

500_333 (1) El celular que está de oferta en Walmart. Archivo Las características de este celular El rendimiento de este Xiaomi es uno de los más destacados y es gracias a su procesador Dimensity 8400Ultra, que ofrece una experiencia de usuario fluida y rápida, perfecta para multitareas, juegos exigentes y transmisión de contenidos en alta resolución. Su procesador se complementa con su conectividad 5G que garantiza conexión durante todo el día.

El Xiaomi también cuenta con una batería de larga duración de 6000 mAh y carga rápida de 90W. Su carga rápida te permite seguir el día adelante con pocos minutos. Además, este modelo combina durabilidad, elegancia y delgadez en su diseño para que puedas llevarlo a todos lados sin preocuparte por rayones o caídas.