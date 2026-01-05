Walmart liquida la pantalla LG de 4K y 55 pulgadas: descuento de casi 1000 pesos y envío gratis

El supermercado tiene un descuento especial en su página web y ofrece 12 mensualidades sin interés.

La oferta de Walmart por tiempo limitado y que cuida tu bolsillo.

Walmart tiene una oferta que no puedes dejar escapar. La pantalla LG UHD de 55 pulgadas con calidad 4K, tiene un precio reducido de 8940 a 7599 pesos. La promoción incluye un plan de pago de 12 mensualidades sin interés de 633 pesos, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes quieren renovar su pantalla en casa.

Este dispositivo promete cambiar la forma en que ves tus películas favoritas ya que ofrece una imagen clara y con detalles realistas en una pantalla delgada y moderna que combina con cualquier espacio del hogar. Además, tiene pocos cables y cuenta con una caja para su guardado, así no estropea la estética de tu casa.

8658ee3b-2fc7-47e7-b80e-6a6acdb41fd8.1e822468b6c2cb805f4d28ef74635206 Walmart tiene en oferta esta pantalla. Archivo. Las características de esta pantalla En cuanto a imagen, el LG tiene resolución 4K UHD que es 4 veces más clara que Full HD. A su vez, su tecnología HDR y Dolby Vision mejora el contraste y la claridad, logrando negros más porfundos y colores más brillantes, que se potenciador gracias a la IA que detecta la imagen y mejora los puntos más importantes.

También es un smart TV y como tal ofrece acceso fácil a servicios de streaming, como Netflix, YouTube, y aplicaciones de juego o entretenimiento. Su control simplifica tu experiencia ya que tiene atajos para que cambies de aplicación en solo unos segundos.

55f26661-6ff9-4cd7-90f2-e52a69db9cf5.34f360c65371bed9950f9d903cbf0831 Una pantalla que promete imágenes realistas. Archivo. Las características más destacadas por el supermercado son: