Walmart liquida un reloj inteligente con GPS, carga inalámbrica y control de frecuencia cardíaca
El reloj de la marca Apple tiene un descuento por tiempo limitado y ofrece hasta 6 cuotas sin interés.
Un reloj inteligente puede convertirse en tu gran compañero de aventuras gracias a todas sus funciones. Si quieres uno de gran calidad y por un precio mínimo, te recomendamos la oferta de Walmart que baja el precio de Apple Watch SE de 44mm con caja de aluminio gris y correa deportiva a solo 2999 pesos.
Este reloj se encuentra a mitad de precio en la página web y se ha convertido en la opción favorita de muchos clientes, por lo que aconsejamos aprovechar esta oportunidad antes de que se acabe. Además, cuenta con un plan de pago de 6 cuotas sin interés de 498.33 pesos y retiro sin costo.
Las características de este reloj inteligente
- Pantalla Retina
- Notificaciones de frecuencia cardiaca alta y baja
- Detección de caídas
- Altímetro siempre activo
- Carga inalámbrica
- Accede a apps útiles como Calendario, Wallet y Atención Plena con un toque
- Brújula
- Giroscopio
- Cubierta posterior de cristal de zafiro y cerámica
Muchos describen este reloj de Apple como un entrenador personal que monitorea tu frecuencia cardíaca, cuenta tus pasos y te recuerda mantenerte activo. Sus notificaciones son personalizadas y te empujan a alcanzar tus objetivos de salud y bienestar. Sin dudas es una opción perfecta para quienes buscan un estilo de vida más saludable.
A su vez, este reloj es compatible con actividades cotidianas ya que permite recibir y responder mensajes, realizar llamadas y otras funciones básicas que puedes hacer en el celular pero desde la muñeca.
Para quienes compran un reloj inteligente por primera vez, este Apple Watch es una gran opción porque ofrece la mayoría de funciones. Además, su excelente relación precio-calidad te permite disfrutar de lo último en tecnología por un precio más que accesible.