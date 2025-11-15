Vacantes en Secretaría de Bienestar: todos los requisitos para postularse antes del 20 de noviembre y salario

La búsqueda de personas para trabajar en la Secretaría de Bienestar de México está a punto de finalizar. Quienes quieran postularse pueden hacerlo hasta el 20 de noviembre presentando los papeles correspondientes al puesto de trabajo que quieran ocupar dentro de la institución.

Los requisitos son variados, pero la mayoría solicita escolaridad y experiencia laboral. En Subdirección Jurídica Laboral se necesita escolaridad, una licenciatura relacionada con Ciencias Sociales y Administrativas, como Derecho, Administración, Relaciones Institucionales, y experiencia laboral de 3 años. Su sueldo es de 53692 pesos mexicanos.

En cambio, la Subdirección de Apoyo a Recursos Humanos cuenta con un salario de 39078 pesos y necesita de escolaridad, licenciatura y experiencia laboral de 3 años en áreas como Organización y Dirección de Empresas o Direcciones y Desarrollo de Recursos Humanos.

Otro puesto es Subdirección de Administración de Personal que requiere escolaridad y estudios relacionados con Ciencias Sociales y Administrativos o Educación y Humanidades. En cuanto a experiencia laboral, se necesita una de 6 años con trayectoria en Ciencias Económicas o Ciencia Política. Su percepción Mensual Bruta es de 39078 pesos.

Los aspirantes tienen hasta el 20 noviembre para presentar la documentación correspondiente a la Secretaría de Bienestar.

La vacante en Subdirección de Servicios Laborales exige escolaridad, licenciatura en Ingeniería y Tecnología o Ciencia Sociales y Administrativas, con 3 años de experiencia en áreas económicas, ciencia política o ciencias tecnológicas. El salario es de 39078 pesos mexicanos.

En el Departamento de Procesos y Asesoría Legal la remuneración es de 33584 pesos. Para este puesto se solicita escolaridad y experiencia laboral de 4 años en ciencias económicas, ciencias jurídicas, ciencias políticas o ciencias sociales. Pero el Departamento de Actividades Recreativas y Deportivas necesita una persona con escolaridad y experiencia laboral de 2 años. Este puesto ofrece una percepción mensual de 26005 pesos.

liderazgo-y-inteligencia-emocional Aprovecha esta oportunidad laboral. Archivo.

El Departamento de Contratación y Registro requiere de escolaridad, título de bachillerato y experiencia de 4 años en ciencias económicas o ciencia política, con un salario de 26005 pesos. Pero para ocupar la vacante de Coordinador de Registro y Pago de Honorarios se solicita experiencia de 1 años en Ciencias económicas para ganar 16059 pesos.

Más información sobre Secreataría de Bienestar y sus vacantes

https://www.dof.gob.mx/vacantes/21519/013811.html