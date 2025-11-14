México enfrenta lluvias intensas en el Caribe y la llegada de un nuevo frente frío

El viernes traerá tormentas fuertes en el sureste, viento intenso en el sur y el ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste de México.

El clima en México tendrá este viernes un nuevo escenario de contrastes: mientras el sureste seguirá bajo lluvias intensas por la presencia de un canal de baja presión en el Caribe, el noroeste se preparará para la entrada de otro frente frío que cambiará las condiciones hacia el fin de semana.

La combinación de inestabilidad en altura, humedad abundante y la masa de aire ártico remanente del frente 13 provocará un ambiente activo sobre todo en la península de Yucatán.

Tormentas en el Caribe y viento fuerte en el sur de México En Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes a intensas, impulsadas por sistemas que seguirán generando viento y oleaje elevado. Campeche y Yucatán también recibirán chubascos acompañados de episodios de lluvia fuerte, mientras que Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco presentarán precipitaciones intermitentes durante la jornada. En el istmo y golfo de Tehuantepec persistirán rachas del norte que podrían superar los 60 km/h, manteniendo condiciones complicadas para la navegación.

Hacia el final del día, un nuevo frente frío ingresará por Baja California. Este sistema, asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, detonará vientos fuertes, descenso de temperatura y lluvias en la zona norte de la península. También podría favorecer la aparición de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California y Sonora durante el fin de semana.

En el resto del país, el viernes dominará el cielo de despejado a parcialmente nublado. Las mañanas seguirán siendo frías sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde persisten heladas en áreas serranas. Aunque el ambiente mejora por la tarde en buena parte del territorio, el fin de semana comenzará con un nuevo descenso térmico en los estados del noroeste y norte.