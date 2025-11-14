Buen Fin: el Motorola Edge 60 Neo baja de precio y sirve para cualquier compañía en México

El maratón de ofertas del Buen Fin vuelve a convertir a Mercado Libre en una vidriera clave para quienes quieren cambiar de celular sin romper el presupuesto. Entre tantas opciones, uno de los equipos que más ruido genera es el Motorola Edge 60 Neo, un modelo de gama media con prestaciones muy completas.

La versión con 12 gigas de RAM y 256 gigas de almacenamiento aparece con un precio base de 6.449 pesos, al que se pueden sumar descuentos bancarios y planes de hasta 24 meses sin interés. Además, viene liberado, por lo que puede usarse con cualquier compañía en México .

En el frente, el Motorola Edge 60 Neo apuesta por un panel pOLED de 6,4 pulgadas, pensado para quienes consumen series, redes y videos desde el teléfono. Ofrece colores intensos, negros profundos y buena definición, algo que se nota al ver contenido en alta resolución o al jugar.

Por dentro incorpora un procesador Dimensity 7400, acompañado por 12 gigas de memoria RAM. En la práctica, esto se traduce en una experiencia fluida: permite saltar entre aplicaciones, responder mensajes, revisar correo y navegar sin tirones. Los 256 gigas de espacio interno alcanzan para guardar fotos, clips, música y apps sin estar borrando archivos todo el tiempo.

En el apartado fotográfico, el equipo se planta con un módulo triple en la parte trasera, liderado por un sensor principal de 50 megapíxeles. La idea es cubrir desde las fotos del día a día hasta retratos y escenas nocturnas con buena nitidez. A eso se suma una batería de 5 mil mAh, pensada para aguantar una jornada intensa de uso mixto sin depender del cargador. La conectividad 5G permite aprovechar las redes móviles de última generación donde estén disponibles, con mejor velocidad de descarga y streaming más estable.

El teléfono incluye también lector de huella digital, reconocimiento facial y la posibilidad de utilizar eSIM, algo cada vez más valorado por quienes buscan olvidarse de la tarjeta física. Todo corre sobre Android 15, con la capa de personalización de Motorola, que mantiene una experiencia bastante cercana a la versión pura del sistema, con algunas funciones extra útiles para el día a día.

Envío sin costo, garantía oficial y compras más tranquilas

Más allá de las especificaciones técnicas, la propuesta de Mercado Libre suma otros incentivos. El Motorola Edge 60 Neo se vende a través de la tienda oficial de la marca dentro de la plataforma, lo que asegura 12 meses de garantía de fábrica. El envío es sin costo y los tiempos de entrega se calculan según el domicilio de cada comprador, algo que se muestra antes de confirmar la compra. Para muchos usuarios, poder combinar un precio rebajado, cuotas sin interés y respaldo oficial en un mismo paquete convierte a este modelo en una opción fuerte del Buen Fin 2025.

En un contexto en el que cambiar de smartphone suele implicar un gasto importante, esta oferta apunta a quienes quieren un equipo moderno, con buena memoria, tres cámaras y 5G, pero sin llegar a los valores de la gama alta. Con el plus de que el teléfono llega liberado y puede utilizarse con cualquier operador del país, el Motorola Edge 60 Neo se perfila como uno de los candidatos a favorito entre las promociones de este fin de semana de descuentos.