¿Tienes celular en México? La nueva regla que te obligará a identificarte para seguir usando tu línea

Hay una noticia que te interesa directamente si tienes un teléfono celular en México . La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ya puso una fecha inamovible en el calendario: a partir del 9 de enero de 2026, todas, absolutamente todas las líneas celulares en el país deberán tener un nombre y apellido (o un RFC, si es una empresa) asociado.

Esto quiere decir que se acabó el anonimato telefónico para siempre. Esta medida fue aprobada recientemente, y es un cambio enorme. Si bien los usuarios con plan mensual (pospago) ya tienen sus datos registrados con su compañía, ahora la obligación se extiende a todos, incluyendo a quienes usan tarjeta y recargas (prepago).

La CRT ha sido muy clara en su justificación: esta decisión busca quitarle una herramienta valiosa a la delincuencia, impidiendo que se usen líneas anónimas para cometer delitos.

Para que tu línea quede registrada sin problemas, tienes que tener a la mano ciertos papeles. Es mejor ir preparándolos, porque la fecha límite para completar el trámite es importante.

Tu identificación oficial, que puede ser la credencial de elector o el pasaporte.

Tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de que la línea esté a nombre de una empresa, además de la identificación de su representante, se requerirá el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La idea, según la propia Comisión, es que este proceso ayude a "restablecer la confianza" en la telefonía móvil, ya que es una práctica que se implementa en muchos otros países por razones de seguridad.

Los plazos que tienen Telcel, AT&T y otros

El proceso de registro es masivo y va a depender, en gran medida, de las propias compañías telefónicas. Los grandes operadores del país, como Telcel, AT&T, Movistar y Altán, tienen un calendario estricto que cumplir.

En cuanto la nueva ley sea publicada de forma oficial (ese día entra en vigor), las empresas tendrán un plazo de 30 días para montar toda la infraestructura digital necesaria. Es decir, tienen que crear las plataformas y sistemas para que tú puedas subir o actualizar tus datos fácilmente. Una vez que esas plataformas estén listas, las compañías dispondrán de unos 120 días más para registrar a todos sus clientes. Esto significa que si tu línea no está registrada para junio de 2026, te arriesgas a que te la corten.

¿Qué pasa si no lo haces? La advertencia es clara en México

La ley no deja lugar a dudas sobre las consecuencias de no cumplir con este nuevo requisito. Si tu número de celular no ha sido asociado a una identificación oficial antes de la fecha límite establecida, la línea será suspendida. Es una regla drástica, pero busca asegurar la identificación del cien por ciento de los usuarios.

Un punto que no debe preocuparte es la seguridad de tus datos. La Comisión ha insistido en que la información que entregues estará bajo la custodia de tu operador telefónico y deberá ser resguardada cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esto significa que la información está protegida legalmente contra el uso indebido. Aunque se especula que este registro podría presionar los precios al alza en 2026, lo fundamental es que todos los usuarios estén identificados para esa fecha.